Sueldos de trabajadores metalúrgicos UOM: cuánto se cobra por rama en mayo 2026

Los trabajadores metalúrgicos UOM encuadrados en el CCT N° 260/75 cobrarán en mayo de 2026 los haberes correspondientes a abril, con escalas salariales actualizadas tras el último acuerdo paritario. Los valores fueron definidos en conjunto con las cámaras empresarias del sector.

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Este esquema fija diferencias claras según la rama de actividad, la categoría y el tipo de tarea , con montos que varían entre personal jornalizado y mensualizado. A continuación, el detalle completo de los sueldos por rama.

Los valores surgen del acuerdo entre la UOM y las cámaras ADIMRA, CAMIMA, AFAC y AFARTE, en el marco del CCT N° 260/75.

Rama N° 17: Metalmecánica y otras

Personal jornalizado (por día):

Ingresante: $4.313,43

$4.313,43 Operario Calificado: $4.672,74

$4.672,74 Medio Oficial: $5.036,08

$5.036,08 Operario Especializado: $5.387,45

$5.387,45 Operario Especializado Múltiple: $5.695,63

$5.695,63 Oficial: $5.958,84

$5.958,84 Oficial Múltiple / Oficial Superior CNC: $6.418,60

$6.418,60 Oficial Múltiple Superior CNC: $6.868,42

Personal mensualizado:

Administrativos (Grupo A): Cat. 1°: $833.257,48 | Cat. 4°: $1.166.170,85

Cat. 1°: $833.257,48 | Cat. 4°: $1.166.170,85 Técnicos (Grupo B): Cat. 1°: $833.257,48 | Cat. 6°: $1.276.880,99

Cat. 1°: $833.257,48 | Cat. 6°: $1.276.880,99 Auxiliares (Grupo C): Cat. 1°: $801.577,24 | Cat. 3°: $992.754,70

Pesos, billetes.jpg

Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR): $1.036.390,00

Categorías específicas:

Foguistas: Patente 3° ($5.695,63) | Patente 1° ($6.433,00)

Patente 3° ($5.695,63) | Patente 1° ($6.433,00) Choferes: Registro Carga ($5.695,63) | DNV ($6.433,00)

Registro Carga ($5.695,63) | DNV ($6.433,00) Ex Rama 7 (Envases): $5.592,05 a $6.444,69

$5.592,05 a $6.444,69 Rama 3 (Ascensores): Oficial Montador ($6.588,47) | Calibrador 1° ($7.855,29)

Oficial Montador ($6.588,47) | Calibrador 1° ($7.855,29) Rama 16 (Herrería): $5.953,52

Ramas N° 5, 8, 12 y 18

(Bronceros, Electrónica, Relojería y Máquinas de Oficina)

Jornalizados:

Ingresante: $4.365,65

$4.365,65 Oficial: $6.020,72

$6.020,72 Oficial Múltiple: $6.490,43

Mensualizados:

Administrativo 1°: $845.137,93

$845.137,93 Técnico 6°: $1.296.006,32

Menores (8 hs, 17 años): $784.365,41

Choferes/Foguistas: hasta $6.490,43

Rama N° 10: Carrocerías

Jornalizados:

Ingresante: $4.836,06

$4.836,06 Oficial: $6.864,08

$6.864,08 Oficial Múltiple Superior CNC: $7.696,43

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Mensualizados:

Administrativo 4°: $1.311.926,31

$1.311.926,31 Técnico 5°: $1.436.516,86

Menores (8 hs, 17 años): $865.490,49

Rama N° 4: Automotor (Laudo 29)

Jornalizados:

Ingresante: $5.125,89

$5.125,89 Oficial: $7.101,61

$7.101,61 Oficial Múltiple Superior CNC: $8.174,05

Mensualizados:

Administrativo 4°: $1.434.081,72

$1.434.081,72 Técnico 5°: $1.445.328,79

Auxiliares:

Categoría 3°: $1.252.962,93

Rama N° 1: Aluminio

Jornalizados:

Ingresante: $4.371,58

$4.371,58 Oficial: $6.038,95

$6.038,95 Oficial Múltiple Superior CNC: $6.979,96

Mensualizados:

Administrativo 4°: $1.132.069,27

$1.132.069,27 Técnico 6°: $1.239.385,99

Foguistas/Choferes: hasta $6.522,69

Qué adicionales cobran los trabajadores metalúrgicos UOM en cada rama

El acuerdo también fija adicionales que impactan directamente en el ingreso final de los trabajadores metalúrgicos UOM, independientemente de la rama en la que se desempeñen.

Entre los principales conceptos se destacan:

Título técnico o secundario (Art. 53/54): $22.836,06

$22.836,06 Idiomas (Art. 55): $12.909,84

$12.909,84 Fallecimiento de familiar (Art. 58): $142.723,51

$142.723,51 Subsidio por padres incapacitados (Art. 57): $57.089,72

$57.089,72 Llamada fuera de horario (Art. 63): $3.348,30 por evento

En cuanto a compensaciones por movilidad y tareas fuera del lugar habitual:

Viáticos viajante interior (Art. 91): $37.641,22

$37.641,22 Viático urbano/suburbano mensual: $125.491,79

Estos adicionales se aplican sobre los sueldos básicos definidos por rama y categoría, y forman parte del acuerdo salarial registrado bajo el Expediente N° EX-2025-109180715-APN-DGDTEYSS#MCH.