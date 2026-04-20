Actividad Metalúrgica: leve freno de la caída

La actividad metalúrgica registró en marzo una caída interanual del 4,1%, aunque mostró un leve repunte del 1,5% en comparación con febrero. El informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) expresó que pese a dicha mejora mensual, el sector acumuló una contracción del 6,9% en lo que va de 2026.

Con un escenario recesivo que se observa desde hace más de un año, uno de los indicadores más preocupantes en la metalurgi a es el bajo nivel de utilización de la capacidad instalada. En el tercer mes del año, la actividad metalmecánica se ubicó en el 41,8%, el registro más bajo de los últimos cuatro años con una tendencia que se mantiene desde al menos hace seis meses.

El valor representa, además, una caída de 5,3 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior lo que refleja la persistente debilidad de la actividad. A nivel sectorial, el panorama continúa siendo contractivo. Se destacan las caídas interanuales en rubros como Otros Productos de Metal (-6,7%), Bienes de Capital (-6,6%), Equipamiento Médico (-6,5%), Equipo Eléctrico (-5,8%) y Fundición (-3,2%).

En contraste, algunas actividades mostraron leves mejoras, como Maquinaria Agrícola (1,8%), Autopartes (2,1%) y Carrocerías y Remolques (2,0%), aunque sin revertir la tendencia general. El presidente de Adimra, Elio Del Re , advirtió que la utilización de la capacidad instalada en niveles mínimos históricos expone con claridad el deterioro estructural que atraviesa el sector.

El referente también señaló que las empresas metalúrgicas enfrentan una situación crítica, con márgenes cada vez más ajustados y perspectivas poco alentadoras en el corto plazo. En este contexto, remarcó que la falta sostenida de demanda interna profundiza la crisis y ya impacta de manera directa en el empleo.

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En cuanto al desempeño regional y luego de una caída de unos 10 puntos en febrero, Mendoza logró morigerar la baja durante marzo. Según el informe, todas las principales provincias metalúrgicas registraron caídas interanuales. Buenos Aires encabezó la baja con un 5,6%, seguida por Córdoba (-3,1%), Entre Ríos (-1,7%), Mendoza (-0,7%) y Santa Fe (-0,3%).

Finalmente, el nivel de empleo en el sector también evidenció un retroceso, con una disminución interanual del 2,6% y una caída del 0,4% en comparación con febrero, lo que refuerza el cuadro de preocupación generalizado en la industria metalmecánica.