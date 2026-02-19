Metalmecánica: la actividad sigue en baja y hay preocupación

La metalmecánica continúa con caída de la actividad y en enero de 2026 volvió a descender en términos interanuales un 6,2% a nivel nacional. Según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) , la metalmecánica está en el peor momento de los últimos cuatro años. Así, se encuentra 17,9% por debajo de sus máximos recientes con una fuerte baja de la utilización de la capacidad instalada (UCI) y pérdidas en los niveles de empleo.

El relevamiento de Admira se realiza en las provincias que concentran más del 90% de la producción metalúrgica nacional y todas exhibieron variaciones interanuales negativas durante enero. Para contextualizar la situación, el UCI se encuentra en un 40,6% lo que quiere decir que solo 4 de cada 10 máquinas existentes se encuentran en uso. En términos de empleo, se observa una caída interanual de 2,7% y con respecto al mes pasado se observa una caída de -0,3%.

Fabián Solís, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) , calculó que a nivel nacional el sector lleva perdidos unos 15.000 puestos de trabajo en los últimos 20 meses. “Dicho ajuste, el sector lo vive como un fracaso y es una pérdida de capital humano que va a ser muy difícil de recuperar”, advirtió Solís . Agregó que los funcionarios deben ver a la industria como una solucionadora de problemas y una alidada y no como un conflicto.

En línea, Tomás Navarro, al frente de Asinmet Joven , sumó que en el último año unas 600 empresas formales dejaron de existir en Mendoza no solo en la metalurgia sino en general. “Detrás de cada una hay emprendedores, trabajadores y proyectos que no pudieron sostenerse. Hay que pensar que cuando una pyme cierra, no solo se pierde una unidad productiva sino que se debilita toda la red que la rodea”, reflexionó Navarro.

Entre otros datos que aportó el informe de Adimra es que de 8 sectores todos han caído y los más afectados fueron las áreas de Fundición, Autopartes, Bienes de Capital y Equipos y aparatos eléctricos. Con relación a las cadenas de valor las caídas también se repartieron en todas, con fuertes retrocesos en construcción y automotriz. Sin embargo, también las estrellas de la economía nacional como minería, petróleo y gas continúan en terreno negativo, según el trabajo mencionado.

Por otra parte, todas las provincias presentaron números negativos aunque Mendoza tuvo una caída menor que otras regiones. Esta situación podría explicarse, no obstante, porque la industria mendocina había registrado desplomes más pronunciados en 2024 e inicios del 25. En enero de 2026, Buenos Aires y Córdoba concentraron los descensos más pronunciados y explicaron buena parte de la caída del promedio general con derrumbes de 8,4% y 6,1%; respectivamente.

Santa Fe también tuvo una contracción significativa con -3,2%. Mendoza bajó 2,2% y Entre Ríos lo hizo 0,3%); ambas registraron las caídas más acotadas, pero permanecen en terreno negativo. “Más allá de los números, el freno de la industria no es solo de un indicador económico ya que las pymes brindamos trabajo formal, invertimos en capacitación y damos estabilidad a nuestras comunidades”, expresó Navarro.

Puntos de alerta

El informe marcó dos puntos de alerta. El primero es que las importaciones de productos metalúrgicos se encuentran en niveles históricamente altos. No solo han crecido 47% en la medición interanual sino que lo hacen a una tasa mensual promedio de 3,4%. Con China, Brasil y Estados Unidos a la cabeza, la suba de las importaciones se da en un contexto de caída de la producción local. En contrapartida, hubo una suba interanual de las exportaciones de 10,8%.

El presidente de la Asinmet, comentó que la Argentina hace lo contrario que el resto del mundo en donde se protege a la propia industria del avance de productos chinos, altamente subsidiados. “No se trata de prerrogativas sino de establecer condiciones para competir”, observó Solís y expresó que más allá de la reforma laboral que está por aprobarse hay que pensar en el crédito y la infraestructura, claves para mejorar los costos.

El segundo ítem que preocupa al sector y que es mencionado en el informe de Adimra es que las expectativas no son de mejora. Es decir que en un contexto de caída, las empresas del sector tienen perspectivas negativas ya que 7 de cada 10 no esperan cambios positivos en su producción para los próximos tres meses. Tomás Navarro de TyG SA, expresó que Mendoza tiene capacidad, talento y experiencia para crecer. Agregó: “Para que eso ocurra necesitamos condiciones que permitan volver a poner en marcha nuestras plantas y utilizar plenamente esa capacidad instalada que hoy está ociosa”.