19 de febrero de 2026

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 20 de febrero

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este viernes a $1.420. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

Dólar viernes 20 de febrero 2026.

Dólar viernes 20 de febrero 2026.

Los Andes
Por Redacción Economía

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este viernes a $1.420 en Banco Nación. Tras una semana corta por los feriados y el paro general en el país, el mercado internacional también afectó las acciones y los bonos soberanos.

dólar viernes 20 febrero
Dólar viernes 20 de febrero 2026.

Dólar viernes 20 de febrero 2026.

Precio del dólar para este viernes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 20 de febrero

  • Banco Nación: $1.420
  • Banco Galicia: $1.420
  • Banco BBVA: $1.415
  • Banco Santander: $1.420
  • Banco Ciudad: $1.420
  • Banco Patagonia: $1.420
  • Banco Macro: $1.420
  • Banco Hipotecario: $1.420
  • Banco Supervielle: $1.417
  • Banco Credicoop: $1.425
  • Banco Piano: $1.415
  • Banco Comercio: $1.415
  • ICBC: $1.420
  • Brubank: $1.410

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

La fuerte caída del mercado accionario, la dificultad del riesgo país para perforar el umbral de los 500 puntos básicos y el cierre de la compañía Fate encendieron señales de prudencia entre los inversores. El escenario que enfrentan combina factores externos adversos con una economía local que aún no muestra una reacción clara a las políticas oficiales. A esto se añadió el aumento de las tensiones internacionales, que impulsó el precio del petróleo y elevó también los costos vinculados a las exportaciones.

  • Bajo este contexto, el índice Merval de las principales acciones retrocedió 3,3% (medido en pesos) y 2,6% en dólares. El desánimo del mercado responde a que a nivel internacional, el mercado entró en una fase de rebalanceo donde volvió la demanda por activos defensivos, especialmente energía y metales.
  • De hecho, las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos ajustaron sus valuaciones tras el fuerte avance previo, en un proceso que se interpreta más como una rotación hacia otros sectores que como un cambio de tendencia estructural, manteniendo a la inteligencia artificial como motor del ciclo. Esto afecta directamente a los ADR argentinos, que pierden peso relativo dentro de las carteras internacionales.
  • Los operadores ahora mantienen expectativas sobre la continuidad del flujo de capitales hacia los mercados emergentes y sobre un posible incremento en el ingreso de divisas desde el próximo mes, lo que podría favorecer la acumulación de reservas y ayudar a reducir el riesgo país.

En el frente cambiario, la oferta de dólares se sostuvo y en el Mercado Libre de Cambios (MLC) el Banco Central incorporó USD 80 millones a sus reservas, aunque estas igualmente disminuyeron USD 29 millones hasta los 45.129 millones de dólares. El volumen operado alcanzó USD 467 millones y el tipo de cambio mayorista descendió $3,50 a $1.396. En los mercados financieros, el dólar MEP cayó $8 a $1.457 y el contado con liquidación (CCL) retrocedió con fuerza hasta 1.456 pesos.

dólar viernes 20 febrero

En el plano internacional, el petróleo crudo Brent (referencia para Argentina) registró un salto de 4,30%. El barril volvió a ubicarse cerca de los USD 70 impulsado por el impacto de las negociaciones en Ginebra entre Ucrania y Rusia. El riesgo geopolítico regresó al centro de la escena, algo que también se refleja en los costos de transporte del petróleo, que alcanzan niveles máximos desde el 2020, en un mercado que continúa bajo tensión.

