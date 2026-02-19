Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 20 de febrero

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este viernes a $1.420 en Banco Nación. Tras una semana corta por los feriados y el paro general en el país, el mercado internacional también afectó las acciones y los bonos soberanos.
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
La fuerte caída del mercado accionario, la dificultad del riesgo país para perforar el umbral de los 500 puntos básicos y el cierre de la compañía Fate encendieron señales de prudencia entre los inversores. El escenario que enfrentan combina factores externos adversos con una economía local que aún no muestra una reacción clara a las políticas oficiales. A esto se añadió el aumento de las tensiones internacionales, que impulsó el precio del petróleo y elevó también los costos vinculados a las exportaciones.
En el frente cambiario, la oferta de dólares se sostuvo y en el Mercado Libre de Cambios (MLC) el Banco Central incorporó USD 80 millones a sus reservas, aunque estas igualmente disminuyeron USD 29 millones hasta los 45.129 millones de dólares. El volumen operado alcanzó USD 467 millones y el tipo de cambio mayorista descendió $3,50 a $1.396. En los mercados financieros, el dólar MEP cayó $8 a $1.457 y el contado con liquidación (CCL) retrocedió con fuerza hasta 1.456 pesos.
En el plano internacional, el petróleo crudo Brent (referencia para Argentina) registró un salto de 4,30%. El barril volvió a ubicarse cerca de los USD 70 impulsado por el impacto de las negociaciones en Ginebra entre Ucrania y Rusia. El riesgo geopolítico regresó al centro de la escena, algo que también se refleja en los costos de transporte del petróleo, que alcanzan niveles máximos desde el 2020, en un mercado que continúa bajo tensión.