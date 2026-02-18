Empleadas domésticas y reforma laboral: qué cambia si se aprueba la ley

El Senado de la Nación Argentina aprobó la media sanción de la Ley de Modernización Laboral y el proyecto quedó a la espera de su tratamiento en Diputados . La iniciativa introduce cambios concretos en el régimen de empleadas domésticas y redefine aspectos centrales del vínculo laboral en casas particulares.

La reforma laboral mantiene la autonomía del sector, pero modifica reglas clave sobre período de prueba, indemnizaciones y actualización de deudas. Con esta media sanción, la pregunta central es qué cambia en la práctica diaria para trabajadoras y empleadores.

La media sanción introduce modificaciones puntuales en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Estos son los principales cambios que impactan directamente en las empleadas domésticas :

Se extiende el período de prueba a seis meses para los contratos por tiempo indeterminado. Durante ese lapso, “ el empleador podrá extinguir la relación laboral sin expresión de causa y sin abonar indemnización ”. La norma también aclara que “no se podrá contratar a la misma persona más de una vez bajo esta modalidad, con el objetivo de evitar abusos”.

En caso de despido una vez superado el período de prueba, la reforma establece que la indemnización prevista en la ley laboral será “la única reparación procedente”. De esta manera, se elimina la posibilidad de reclamar daños adicionales con base en el Código Civil y Comercial.

Nueva fórmula de actualización de deudas

El proyecto fija un criterio uniforme para actualizar créditos laborales. Los montos se ajustarán según el artículo 276 de la LCT, es decir, por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa del 3% anual.

El IPC es informado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y funcionará como referencia obligatoria tanto para deudas como para sentencias judiciales.

Pago de sentencias en cuotas

Dado que los empleadores del sector son en su mayoría personas humanas, los jueces podrán autorizar el pago de sentencias en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas. Cada cuota se ajustará también por IPC más un 3% anual.

Tope a costas y honorarios

La reforma establece que “las costas y los honorarios profesionales no podrán superar el 25% del monto total de la sentencia”. El objetivo es evitar que los gastos judiciales superen lo que finalmente percibe la trabajadora.

Exclusión del Fondo de Asistencia Laboral

El personal de casas particulares quedó expresamente excluido del Fondo de Asistencia Laboral. Esto implica que los empleadores no deberán aportar el 3% mensual previsto para ese sistema en otros sectores.

Sin embargo, seguirán siendo responsables de afrontar con su propio patrimonio el pago total de las indemnizaciones en caso de despido una vez superado el período de prueba.

Digitalización, herramientas de trabajo y nuevas obligaciones formales

Además de los cambios en indemnizaciones y juicios laborales, la reforma laboral incorpora modificaciones operativas que impactan en la gestión cotidiana del empleo en hogares.

Recibos electrónicos y prueba de pago

El recibo de sueldo deberá emitirse en formato electrónico a través del sistema de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. A su vez, la constancia bancaria será considerada prueba suficiente de pago, una medida que apunta a reducir conflictos vinculados a la acreditación de haberes.

Vestimenta y herramientas de trabajo

Se mantiene la obligación del empleador de proveer ropa y elementos de trabajo. No obstante, se incorpora la posibilidad de cumplir con esa exigencia mediante el pago de una suma de dinero no remunerativa para que la trabajadora adquiera su propio equipamiento. Esta alternativa podrá implementarse una vez finalizado el período de prueba de seis meses.