La automotriz Stellantis suspende la fabricación de Peugeot, Citroën, Fiat y Ram: por qué y por cuánto tiempo

La automotriz Stellantis resolvió detener de manera temporal (dividido en dos períodos) la producción en su planta bonaerense de El Palomar y no habrá actividad hasta comienzos de marzo. La medida impacta directamente en la fabricación de modelos Peugeot y Citröen.

Según informó Infobae, la decisión acordada con los empleados responde a una adecuación estacional del ritmo productivo y a la necesidad de reorganizar el abastecimiento de piezas e insumos clave antes de retomar el trabajo el 2 de marzo.

Cabe recordar que la compañía ya había aplicado un receso similar en diciembre y ahora vuelve a interrumpir la actividad en un contexto de retracción del mercado automotor, con ventas que no alcanzaron las proyecciones previstas para este año.

El escenario se da en un mercado volátil que no logró cumplir la meta de 650.000 unidades para 2025 -el total fue de 612.000 incluyendo vehículos pesados- y que tampoco alcanzó los 70.000 patentamientos previstos para enero, mes que cerró con 65.080 operaciones.

Además, desde el jueves 5 no se registran operaciones en el Sistema de Información Online del Mercado Automotor (SIOMAA), que se nutre de los datos de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). No hubo una explicación oficial, pero fabricantes y concesionarios recibieron como respuesta que se trata de una caída del sistema.

Basados en relevamientos en concesionarios y registros automotores, el sector estima que febrero podría cerrar con una baja interanual de entre el 20% y el 25%. Con solo ocho días hábiles restantes, se proyectan alrededor de 35 mil patentamientos frente a los 44 mil registrados como referencia en 2025.

Situación actual de Stellantis

En el caso de Stellantis, y particularmente de Peugeot, también influye la caída de exportaciones a Brasil: en 2025 bajaron 38% para el Peugeot 208 y 44% para el Peugeot 2008. Esto obligó a ajustar el ritmo de producción en la planta de Caseros para adecuar el stock a la demanda.

Durante el parate se realizarán tareas de mantenimiento y recaudación operativa en la fabrica, con el objetivo de agilizar la llegada de insumos. En El Palomar se producen los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner, además del Citroën Berlingo.

La suspensión se implementará en dos etapas: del 18 al 20 de febrero y del 23 al 27 del mismo mes. Los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo percibirán el 70% de sus salarios habituales, según el acuerdo firmado el 3 de febrero con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).