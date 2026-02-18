Dólar hoy: el oficial arrancó la semana sin sobresaltos y cerró en $1.420 tras el receso por Carnaval

El dólar oficial volvió a operar este miércoles tras el receso por Carnaval y cerró sin variaciones en las pizarras del Banco Nación. La cotización se mantuvo en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.
El mercado minorista mostró escasa volatilidad en el inicio de la semana corta: durante la rueda el billete avanzó $5, pero sobre el cierre retrocedió y terminó en los mismos valores del último día hábil.
En el circuito informal, en cambio, el dólar blue registró un leve movimiento alcista, en una jornada con operaciones moderadas y atención puesta en los financieros.
En las entidades bancarias, el promedio del tipo de cambio minorista para la venta se ubicó en una franja de entre $1.420 y $1.470, con un máximo que llegó a $1.472.
El dólar blue se ofrecía esta tarde en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada. El dólar mayorista se ubicó en $1.404, subió 0,7% y quedó a 188 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.592,79).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,53% hasta $1.418,7, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,2% hasta los $1.462.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$45.158 millones. Actualmente, la entidad lleva comprados más de US$2.000 millones y superó el 20% del total que se comprometió a adquirir en el 2026.