18 de febrero de 2026 - 19:29

Dólar hoy: el oficial arrancó la semana sin sobresaltos y cerró en $1.420 tras el receso por Carnaval

El dólar oficial tuvo una jornada estable, mientras que el blue cerró en alza. A cuánto cotiza el mayorista, MEP y CCL.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar oficial volvió a operar este miércoles tras el receso por Carnaval y cerró sin variaciones en las pizarras del Banco Nación. La cotización se mantuvo en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

El mercado minorista mostró escasa volatilidad en el inicio de la semana corta: durante la rueda el billete avanzó $5, pero sobre el cierre retrocedió y terminó en los mismos valores del último día hábil.

En el circuito informal, en cambio, el dólar blue registró un leve movimiento alcista, en una jornada con operaciones moderadas y atención puesta en los financieros.

Otras cotizaciones. Reservas del BCRA

En las entidades bancarias, el promedio del tipo de cambio minorista para la venta se ubicó en una franja de entre $1.420 y $1.470, con un máximo que llegó a $1.472.

El dólar blue se ofrecía esta tarde en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada. El dólar mayorista se ubicó en $1.404, subió 0,7% y quedó a 188 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.592,79).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,53% hasta $1.418,7, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,2% hasta los $1.462.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$45.158 millones. Actualmente, la entidad lleva comprados más de US$2.000 millones y superó el 20% del total que se comprometió a adquirir en el 2026.

