Dólar hoy: el oficial arrancó la semana sin sobresaltos y cerró en $1.420 tras el receso por Carnaval

El dólar oficial tuvo una jornada estable, mientras que el blue cerró en alza. A cuánto cotiza el mayorista, MEP y CCL.

El dólar oficial volvió a operar este miércoles tras el receso por Carnaval y cerró sin variaciones en las pizarras del Banco Nación. La cotización se mantuvo en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

El mercado minorista mostró escasa volatilidad en el inicio de la semana corta: durante la rueda el billete avanzó $5, pero sobre el cierre retrocedió y terminó en los mismos valores del último día hábil.

En el circuito informal, en cambio, el dólar blue registró un leve movimiento alcista, en una jornada con operaciones moderadas y atención puesta en los financieros.

En las entidades bancarias, el promedio del tipo de cambio minorista para la venta se ubicó en una franja de entre $1.420 y $1.470, con un máximo que llegó a $1.472.

El dólar blue se ofrecía esta tarde en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada. El dólar mayorista se ubicó en $1.404, subió 0,7% y quedó a 188 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.592,79).