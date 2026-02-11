Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 12 de febrero

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este miércoles a $1.420 en Banco Nación. Para el inicio del jueves se espera el mismo precio. A su vez, el Palacio de Hacienda mantuvo reuniones con una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para afrontar las estrategias de pago sobre la deuda de 20.000 millones de dólares.
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este jueves 12 de febrero
Banco Nación: $1.420
Banco Galicia: $1.425
Banco BBVA: $1.430
Banco Santander: $1.430
Banco Ciudad: $1.420
Banco Patagonia: $1.440
Banco Macro: $1.430
Banco Hipotecario: $1.430
Banco Supervielle: $1.428
Banco Credicoop: $1.425
Banco Piano: $1.425
Banco Comercio: $1.420
ICBC: $1.435
Brubank: $1.420
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
El equipo económico argentino recibió en el Palacio de Hacienda a la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que arribó al país la semana pasada con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en el programa vigente por 20.000 millones de dólares. Además de analizar el resultado fiscal previsto para 2026, los técnicos del organismo pusieron especial atención en el compromiso de acumulación de reservas internacionales netas por parte del Banco Central.
Desde el Ministerio de Economía calificaron el encuentro como constructivo y remarcaron que el intercambio fue favorable. La delegación del FMI, liderada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, se retiró sin formular declaraciones públicas, manteniendo el hermetismo habitual en este tipo de revisiones.
La instancia no es menor para el Gobierno
La Argentina busca obtener un nuevo “waiver” que le permita sortear los desvíos en las metas y, al mismo tiempo, renegociar el objetivo de reservas para habilitar un desembolso de USD 1.000 millones, cifra que en el mercado financiero dan casi por descontada.
En cuanto a los compromisos asumidos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) debía finalizar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por 2.400 millones de dólares. Sin embargo, tras la primera revisión del acuerdo, ese umbral se modificó y pasó a establecerse en USD 2.600 millones negativos. Aun con esa flexibilización, el equipo económico no logró cumplir la meta revisada, afectado en parte por una estrategia cambiaria orientada a sostener el precio del dólar y por las ventas de divisas realizadas durante el período de volatilidad previo a las elecciones legislativas del año pasado.
El panorama financiero también estuvo condicionado por los fuertes vencimientos de deuda. A comienzos de año, el Gobierno afrontó pagos por USD 4.200 millones a bonistas. Poco después, en los primeros días de febrero, debió hacer frente a otro compromiso superior a USD 800 millones con el propio Fondo.
Según explicó el ministro Luis Caputo, para cancelar ese vencimiento se optó por adquirir Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos y utilizar esa herramienta como medio de pago. Los DEGs son un activo internacional creado por el FMI que funciona como reserva y unidad de cuenta entre los países miembros.
Ante estas estrategias, Caputo detalló: “si se pagaran en dólares, le transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se pagan en DEGs, hay que comprarlos. Se los compramos a Estados Unidos porque son vendedores de DEGs. Una operación común, que se hace a precio de mercado ”.