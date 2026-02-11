Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 12 de febrero

El dólar oficial para la venta minorista cerró a $1.420 este miércoles. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país el día jueves.

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este miércoles a $1.420 en Banco Nación. Para el inicio del jueves se espera el mismo precio. A su vez, el Palacio de Hacienda mantuvo reuniones con una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para afrontar las estrategias de pago sobre la deuda de 20.000 millones de dólares.

dólar jueves 12 febrero Dólar jueves 12 de febrero 2026. WEB Precio del dólar para este jueves en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este jueves 12 de febrero Banco Nación: $1.420

$1.420 Banco Galicia: $1.425

$1.425 Banco BBVA: $1.430

$1.430 Banco Santander: $1.430

$1.430 Banco Ciudad: $1.420

$1.420 Banco Patagonia: $1.440

$1.440 Banco Macro: $1.430

$1.430 Banco Hipotecario: $1.430

$1.430 Banco Supervielle: $1.428

$1.428 Banco Credicoop: $1.425

$1.425 Banco Piano: $1.425

$1.425 Banco Comercio: $1.420

$1.420 ICBC: $1.435

$1.435 Brubank: $1.420 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El equipo económico argentino recibió en el Palacio de Hacienda a la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que arribó al país la semana pasada con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en el programa vigente por 20.000 millones de dólares. Además de analizar el resultado fiscal previsto para 2026, los técnicos del organismo pusieron especial atención en el compromiso de acumulación de reservas internacionales netas por parte del Banco Central.

Desde el Ministerio de Economía calificaron el encuentro como constructivo y remarcaron que el intercambio fue favorable. La delegación del FMI, liderada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, se retiró sin formular declaraciones públicas, manteniendo el hermetismo habitual en este tipo de revisiones.

La instancia no es menor para el Gobierno La Argentina busca obtener un nuevo “waiver” que le permita sortear los desvíos en las metas y, al mismo tiempo, renegociar el objetivo de reservas para habilitar un desembolso de USD 1.000 millones, cifra que en el mercado financiero dan casi por descontada.