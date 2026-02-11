11 de febrero de 2026 - 15:50

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 12 de febrero

El dólar oficial para la venta minorista cerró a $1.420 este miércoles. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país el día jueves.

Dólar jueves 12 de febrero 2026.

Dólar jueves 12 de febrero 2026.

Foto:

IA Gemini
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este miércoles a $1.420 en Banco Nación. Para el inicio del jueves se espera el mismo precio. A su vez, el Palacio de Hacienda mantuvo reuniones con una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para afrontar las estrategias de pago sobre la deuda de 20.000 millones de dólares.

Leé además

Damián Di Pace, director de Focus Market, durante su paso por Mendoza para la presentación de su libro El futuro de las Pymes.

Damián Di Pace: "La economía crece, pero el consumo y las Pymes siguen atrapados en una lógica defensiva"

Por Melisa Sbrocco
El beneficio sigue disponible pagando con tarjetas de crédito del Banco Nación a través de MODO en la app BNA+.

Vuelve el reintegro de $36.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
dólar jueves 12 febrero
Dólar jueves 12 de febrero 2026.

Dólar jueves 12 de febrero 2026.

Precio del dólar para este jueves en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este jueves 12 de febrero

  • Banco Nación: $1.420
  • Banco Galicia: $1.425
  • Banco BBVA: $1.430
  • Banco Santander: $1.430
  • Banco Ciudad: $1.420
  • Banco Patagonia: $1.440
  • Banco Macro: $1.430
  • Banco Hipotecario: $1.430
  • Banco Supervielle: $1.428
  • Banco Credicoop: $1.425
  • Banco Piano: $1.425
  • Banco Comercio: $1.420
  • ICBC: $1.435
  • Brubank: $1.420

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

El equipo económico argentino recibió en el Palacio de Hacienda a la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que arribó al país la semana pasada con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en el programa vigente por 20.000 millones de dólares. Además de analizar el resultado fiscal previsto para 2026, los técnicos del organismo pusieron especial atención en el compromiso de acumulación de reservas internacionales netas por parte del Banco Central.

Desde el Ministerio de Economía calificaron el encuentro como constructivo y remarcaron que el intercambio fue favorable. La delegación del FMI, liderada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, se retiró sin formular declaraciones públicas, manteniendo el hermetismo habitual en este tipo de revisiones.

La instancia no es menor para el Gobierno

La Argentina busca obtener un nuevo “waiver” que le permita sortear los desvíos en las metas y, al mismo tiempo, renegociar el objetivo de reservas para habilitar un desembolso de USD 1.000 millones, cifra que en el mercado financiero dan casi por descontada.

  • En cuanto a los compromisos asumidos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) debía finalizar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por 2.400 millones de dólares. Sin embargo, tras la primera revisión del acuerdo, ese umbral se modificó y pasó a establecerse en USD 2.600 millones negativos. Aun con esa flexibilización, el equipo económico no logró cumplir la meta revisada, afectado en parte por una estrategia cambiaria orientada a sostener el precio del dólar y por las ventas de divisas realizadas durante el período de volatilidad previo a las elecciones legislativas del año pasado.
  • El panorama financiero también estuvo condicionado por los fuertes vencimientos de deuda. A comienzos de año, el Gobierno afrontó pagos por USD 4.200 millones a bonistas. Poco después, en los primeros días de febrero, debió hacer frente a otro compromiso superior a USD 800 millones con el propio Fondo.

Según explicó el ministro Luis Caputo, para cancelar ese vencimiento se optó por adquirir Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos y utilizar esa herramienta como medio de pago. Los DEGs son un activo internacional creado por el FMI que funciona como reserva y unidad de cuenta entre los países miembros.

dólar jueves 12 febrero
Dólar jueves 12 de febrero 2026.

Dólar jueves 12 de febrero 2026.

Ante estas estrategias, Caputo detalló: “si se pagaran en dólares, le transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se pagan en DEGs, hay que comprarlos. Se los compramos a Estados Unidos porque son vendedores de DEGs. Una operación común, que se hace a precio de mercado ”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las fechas de cobro de AUH y SUAF dependen de la terminación del DNI.

ANSES febrero 2026: fechas de cobro y montos actualizados de AUH y SUAF

Por Redacción Economía
En Chile, la Alexa Echo Dot 5ª generación se vende a 61.990 pesos chilenos en tiendas Falabella.

Amazon Alexa 5ta generación: cuánto sale en Chile con la caída del dólar comparado con Argentina

Por Melisa Sbrocco
Dólar miércoles 11 de febrero 2026.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 11 de febrero

Por Redacción Economía
El dólar blue bajó $5 y se ofrece a $1.430 para la venta.

Cae hoy el precio del dólar: a cuánto cotiza el martes 10 de febrero

Por Redacción Economía