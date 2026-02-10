Cae hoy el precio del dólar: a cuánto cotiza el martes 10 de febrero

El dólar continúa a la baja, con retrocesos en el blue y los financieros, mientras el Banco Central sostiene la estabilidad cambiaria.

El dólar blue bajó $5 y se ofrece a $1.430 para la venta.

El dólar vuelve a bajar este martes en Argentina y retrocede hasta $10 en algunas de sus cotizaciones, en una jornada marcada por una menor presión cambiaria y una demanda más acotada de divisas.

El movimiento se da en un contexto de mayor estabilidad en el mercado, con intervención del Banco Central y con el foco puesto en la evolución de las reservas y en el vínculo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A cuánto cotiza el dólar hoy y cómo se movió respecto de ayer En el mercado oficial, el dólar del Banco Nación cotiza a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, lo que implica una baja de $10 frente a la rueda anterior. El retroceso se da luego de varias jornadas sin grandes cambios y consolida un escenario de menor volatilidad.

Cotización actualizada del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/LJMG7iKslD — Prensa BNA (@prensabna) February 10, 2026 Treinta minutos después del anuncio del Banco Nación profundizó la baja. La cotización pasó de $1.435 a $1.430 para la compra, mientras que el precio de venta descendió de $1.385 a $1.380.

Cotización actualizada del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/1DbFqKTZVW — Prensa BNA (@prensabna) February 10, 2026 La baja es más pronunciada en los dólares financieros. El dólar MEP, que ayer cotizaba a $1.447,99, desciende hasta $1.428,48, con una caída de $19,51, equivalente a un retroceso cercano al 1,3%. En la misma línea, el contado con liquidación (CCL) pasa de $1.484,01 a $1.431,32, registrando una fuerte baja de $52,69 en la jornada.