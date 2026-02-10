10 de febrero de 2026 - 11:50

Cae hoy el precio del dólar: a cuánto cotiza el martes 10 de febrero

El dólar continúa a la baja, con retrocesos en el blue y los financieros, mientras el Banco Central sostiene la estabilidad cambiaria.

El dólar blue bajó $5 y se ofrece a $1.430 para la venta.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar vuelve a bajar este martes en Argentina y retrocede hasta $10 en algunas de sus cotizaciones, en una jornada marcada por una menor presión cambiaria y una demanda más acotada de divisas.

El movimiento se da en un contexto de mayor estabilidad en el mercado, con intervención del Banco Central y con el foco puesto en la evolución de las reservas y en el vínculo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A cuánto cotiza el dólar hoy y cómo se movió respecto de ayer

En el mercado oficial, el dólar del Banco Nación cotiza a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, lo que implica una baja de $10 frente a la rueda anterior. El retroceso se da luego de varias jornadas sin grandes cambios y consolida un escenario de menor volatilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/2021223450119983572&partner=&hide_thread=false

Treinta minutos después del anuncio del Banco Nación profundizó la baja. La cotización pasó de $1.435 a $1.430 para la compra, mientras que el precio de venta descendió de $1.385 a $1.380.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/2021233442466193720&partner=&hide_thread=false

La baja es más pronunciada en los dólares financieros. El dólar MEP, que ayer cotizaba a $1.447,99, desciende hasta $1.428,48, con una caída de $19,51, equivalente a un retroceso cercano al 1,3%. En la misma línea, el contado con liquidación (CCL) pasa de $1.484,01 a $1.431,32, registrando una fuerte baja de $52,69 en la jornada.

Por su parte, el dólar mayorista opera en $1.425, valor de referencia para el comercio exterior y las operaciones de gran volumen, mientras que el dólar tarjeta se mantiene sin cambios y cotiza a $1.865,50, siendo el tipo de cambio más alto del sistema.

Banco Central, reservas y FMI: el contexto detrás de la baja del dólar

Detrás de la caída del dólar aparece la estrategia del Banco Central, que continúa administrando la oferta de divisas para sostener la calma cambiaria y evitar movimientos bruscos en el mercado. La autoridad monetaria mantiene una intervención activa, con el objetivo de equilibrar el mercado sin generar presiones alcistas.

En paralelo, el Tesoro argentino concretó un pago de USD 832 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto marcado por la presencia en el país de una misión técnica del organismo. El equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo, mantiene reuniones con el FMI para evaluar el grado de cumplimiento de las metas del acuerdo.

