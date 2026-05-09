82.000 motos en un mes: el dólar colchón, la informalidad y el ocaso del auto familiar como símbolo de clase media

El récord de patentamientos de marzo no debe leerse únicamente como una buena noticia sectorial sino que también refleja la vitalidad de un mercado que supo adaptarse a la demanda real de los argentinos.

Hay indicadores económicos que informan y hay indicadores que revelan. El récord histórico de patentamientos de motocicletas registrado en marzo de 2026 —cerca de 82.000 unidades en un solo mes— pertenece a la segunda categoría. No se trata solo de un dato de consumo. Es una fotografía de cómo se mueve, trabaja y ahorra una sociedad en transformación. Leer ese dato en profundidad obliga a examinar tres fenómenos simultáneos que lo explican: un cambio en los precios relativos entre la moto y el automóvil, el rol creciente de la motocicleta como herramienta de generación de ingresos en la economía informal y el surgimiento del dólar ahorrado como motor de consumo en los segmentos de mayor valor.

El primer factor es estrictamente aritmético. La brecha de precios entre un automóvil y una motocicleta de entrada de gama se ha ensanchado hasta niveles que vuelven la comparación casi irreal. Mientras un auto 0 km básico cotiza entre 26 y 27 millones de pesos, una moto equivalente se adquiere por entre 1,5 y 2 millones, es decir, aproximadamente el 8% del valor del vehículo de cuatro ruedas. Pero la diferencia no termina en el precio de compra. El costo mensual de operación —combustible, patente, seguro— ronda los 300.000 pesos para un auto y apenas entre 40.000 y 50.000 pesos para una moto. En un contexto donde el ingreso real de las familias recupera terreno lentamente, esa ecuación no requiere mayor explicación. La racionalidad económica del consumidor está migrando hacia el vehículo de dos ruedas con una lógica perfectamente comprensible.

El segundo factor es estructural y remite al mercado de trabajo. En una economía donde más del 40% de la ocupación es informal, la motocicleta consolidó su rol como activo productivo de baja barrera de entrada. Las plataformas de reparto y transporte —con presencia creciente en el país— convirtieron a la moto en el instrumento por excelencia del cuentapropismo urbano: un capital de trabajo que puede adquirirse sin requisitos formales de empleo y amortizarse rápidamente con los ingresos que genera. Este componente explica en buena parte el dinamismo de la gama baja del mercado, que se impulsa principalmente con financiamiento bancario. La moto no es solo un medio de transporte. Es, en muchos hogares, la diferencia entre tener o no tener acceso a un ingreso.

El tercer factor es el más revelador desde el punto de vista financiero. Los segmentos de media y alta gama —que crecieron entre un 70% y un 120% en el acumulado del primer cuatrimestre— no se financian con crédito bancario sino con ahorro previo en dólares. El denominado “dólar del colchón”, ese stock de divisas que los argentinos sostienen históricamente fuera del sistema financiero como resguardo de valor, está encontrando en las motocicletas de mayor valor un destino de conversión. La estabilidad del tipo de cambio y la competitividad de los precios locales —una moto de gama media como la Royal Enfield Himalayan 450 cuesta en Argentina apenas un 5% más que en Europa— crean las condiciones para que ese ahorro dolarizado fluya hacia el mercado formal. Es, en cierta forma, un fenómeno de sustitución del atesoramiento por consumo de calidad: el dólar que durante años estuvo quieto empieza a moverse.

Detrás de estos números hay también una realidad industrial que merece destacarse. Contrariamente a lo que podría suponer la narrativa sobre apertura de importaciones, el 95% de las motocicletas que se venden en el país son ensambladas o fabricadas en alguna de las 14 plantas radicadas en la Argentina. Solo el 5% restante ingresa como producto terminado —en general, marcas premium como Harley Davidson—. Esta integración productiva local es precisamente la que explica la competitividad de los precios. La industria motera argentina no es un canal de importación disfrazado sino un sector con capacidad instalada real. El crecimiento del 47% interanual en el primer cuatrimestre y la proyección de superar las 800.000 unidades en el año —prácticamente el doble de lo que se comercializaba cuando las restricciones cambiarias limitaban el acceso a los insumos importados— son la consecuencia de esa base productiva operando a plena capacidad.