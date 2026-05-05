Cuánto sale la Honda Wave 110 en Argentina: el precio actualizado del modelo más vendido

La Honda Wave 110 se mantiene como la moto más vendida en Argentina, consolidándose como referente entre las motos económicas por su confiabilidad, bajo consumo y precio accesible, factores que explican su liderazgo sostenido en un mercado que prioriza soluciones prácticas de movilidad urbana eficiente.

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En el mercado de motos en Argentina , la Honda Wave 110 se destaca por su reputación histórica. La marca japonesa logró posicionarla como una opción confiable con un precio competitivo, lo que la convierte en una de las primeras elecciones para quienes buscan movilidad diaria económica.

El liderazgo de la Honda Wave 110 dentro de las motos en Argentina responde a su equilibrio entre costo y prestaciones. Su precio accesible y bajo mantenimiento la convierten en una alternativa ideal para usuarios que priorizan economía sin resignar confiabilidad.

Otro factor clave de la Honda Wave 110 es su practicidad. Dentro del universo de motos en Argentina , su precio competitivo y facilidad de uso la posicionan como una de las más elegidas tanto por nuevos usuarios como por quienes ya tienen experiencia.

Precio de la Honda Wave 110 en mayo 2026

Honda Wave 110S Freno a tambor: $3.426.900

Honda Wave 110S Freno a disco: $4.020.800

Los valores corresponden a Argentina y pueden variar según concesionario, disponibilidad y condiciones del mercado de motos.

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Características de la Honda Wave 110

El motor de la Honda Wave 110 es de 109 cc, diseñado para ofrecer eficiencia en ciudad. Dentro del segmento de motos en Argentina, este modelo se destaca por su bajo consumo y precio accesible para uso cotidiano.

En consumo, la Honda Wave 110 se posiciona como una de las motos más eficientes en Argentina, permitiendo reducir gastos diarios. Este punto refuerza su atractivo en relación con su precio dentro del segmento económico.

La tecnología de la Honda Wave 110 incluye arranque eléctrico y transmisión semiautomática, características clave en motos urbanas de Argentina, donde el precio competitivo sigue siendo determinante para los usuarios.

En seguridad, la Honda Wave 110 incorpora sistema de freno combinado CBS, algo relevante dentro del segmento de motos en Argentina, manteniendo un equilibrio adecuado entre equipamiento y precio.

El confort de la Honda Wave 110 está pensado para trayectos diarios, con una posición de manejo cómoda. Entre las motos en Argentina, su precio accesible la convierte en una opción práctica para distintos perfiles.

Frente a otras motos en Argentina, la Honda Wave 110 mantiene un liderazgo sólido gracias a su confiabilidad y estabilidad de precio, consolidándose como el modelo más vendido del mercado local.