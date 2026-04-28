Cuánto sale la Honda Twister 250 con precio actualizado en 2026 en Argentina

La Honda Twister 250 se consolida en Argentina como una de las motos más elegidas dentro del segmento medio , destacándose por su combinación de potencia, diseño y precio competitivo. Este modelo de Honda gana protagonismo entre quienes buscan dar un salto desde motos de menor cilindrada.

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En el mercado de motos de Argentina , la Honda Twister 250 logra diferenciarse por su equilibrio entre rendimiento y tecnología. Su precio la posiciona como una alternativa atractiva frente a otras opciones del segmento, especialmente para quienes priorizan prestaciones sin ir a modelos de mayor costo.

El crecimiento de la Honda Twister 250 en Argentina responde a una tendencia clara: usuarios que dejan atrás las motos 110 o 150 cc para acceder a modelos más potentes. Este cambio se da sin un salto excesivo de precio , lo que fortalece su posicionamiento en el mercado.

Otro aspecto clave de la Honda Twister 250 es su versatilidad. Dentro del universo de motos en Argentina , su precio competitivo y prestaciones la convierten en una opción ideal tanto para el uso urbano como para trayectos más largos.

Precio de la Honda Twister 250 en abril 2026

Honda Twister 250 estándar: $6.800.000

Honda Twister 250 ABS: $7.200.000 image

Los valores corresponden a Argentina y pueden variar según concesionario, disponibilidad y condiciones comerciales del mercado de motos.

Características de la Honda Twister 250

El motor de la Honda Twister 250 es monocilíndrico de 249 cc, pensado para ofrecer mayor potencia dentro del segmento de motos en Argentina, manteniendo un precio competitivo frente a opciones de cilindrada similar.

En consumo, la Honda Twister 250 logra un equilibrio eficiente para su categoría, algo importante en Argentina, donde el precio del combustible influye en la elección de motos de mayor cilindrada.

La tecnología de la Honda Twister 250 incluye tablero digital completo e iluminación LED, características que la posicionan por encima de muchas motos básicas sin elevar demasiado el precio final.

En seguridad, la Honda Twister 250 incorpora frenos a disco y sistema ABS, elementos clave en motos modernas en Argentina, donde la seguridad se vuelve cada vez más relevante en relación con el precio.

El confort de la Honda Twister 250 se destaca por su ergonomía y suspensión equilibrada. Dentro del segmento de motos en Argentina, ofrece una experiencia de manejo superior en relación con su precio.

Frente a otras motos en Argentina, la Honda Twister 250 mantiene un posicionamiento sólido gracias a su confiabilidad y prestaciones. Su precio competitivo la consolida como una de las opciones más buscadas en 2026.