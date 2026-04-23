Luján: una chica de 14 fue embestida por una moto y se encuentra en estado delicado

El siniestro ocurrió este jueves por la tarde en Carrodilla. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Español con politraumatismos graves.

Una adolescente se encuentra en estado delicado de salud tras ser embestida por una moto en Luján. Imagen ilustrativa. Archivo.

Un grave accidente vial tuvo lugar en la tarde de este jueves en el departamento de Luján de Cuyo, donde una menor de edad fue atropellada por una moto, quedando en estado delicado de salud.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14 horas en la zona de Carrodilla, donde vecinos alertaron a las autoridades a través del 911 sobre un accidente ocurrido en la intersección de las calles San Martín y Mosconi.

Según informaron, todo ocurrió una motocicleta Honda 150 cc., conducida por un joven de 22 años que circulaba acompañado por otro joven de la misma edad, se desplazaba por la calle San Martín con dirección hacia el sur. Al llegar al cruce mencionado, el vehículo embistió a una adolescente de 14 años que intentaba cruzar la calzada caminando.

Como consecuencia del fuerte impacto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado se hizo presente en el lugar y brindó asistencia a la adolescente.

Debido a la gravedad de su cuadro, fue trasladada de urgencia al Hospital Español, donde ingresó con un diagnóstico de "politraumatismos graves". Hasta el momento, su estado de salud se mantiene bajo pronóstico reservado y permanece en un delicado estado general.

En el sitio del siniestro trabajó personal de la Comisaría 47° y efectivos de Tránsito Municipal. Estos últimos procedieron a realizar el test de alcoholemia al conductor de la motocicleta, el cual arrojó un resultado negativo. La causa ha quedado bajo la órbita de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que busca establecer las circunstancias exactas que desencadenaron el accidente.