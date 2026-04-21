21 de abril de 2026 - 20:47

Iba en moto, participaba de una picada ilegal y filmó su propia muerte: impactante video

Ocurrió en la autopista Buenos Aires-La Plata. La víctima fue identificada como Ariel Federico Bellena, de 24 años.

Filmó su propia muerte mientras participaba de una picada ilegal.

Filmó su propia muerte mientras participaba de una picada ilegal.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 24 años murió tras protagonizar un choque mientras participaba de una picada ilegal en la autopista Buenos Aires-La Plata. Tras el hecho, se comprobó que llevaba una cámara con la que registraba la carrera, lo que permitió constatar que el propio momento del impacto quedó grabado.

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El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes 20 de abril, en medio de una carrera clandestina entre motos. En ese contexto, una maniobra brusca dentro del grupo terminó desencadenando el siniestro fatal.

Impactante video del accidente

El accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 35,5, cuando varias motos redujeron la velocidad de manera repentina. En ese momento, el conductor no logró reaccionar a tiempo, perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra otro participante.

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Fuentes del caso indicaron que el conductor, de 24 años, salió despedido y cayó sobre la cinta asfáltica, provocando de forma inmediata su fallecimiento debido a que no llevaba casco puesto. La víctima fue identificada como Ariel Federico Bellena, mientras que su acompañante, una mujer de 21, resultó ilesa.

La UFI N°7 intervino en la causa, la cual fue caratulada como homicidio culposo, y solicitó la presencia de la Policía Científica en el lugar. A su vez, hizo el relevamiento de las cámaras de seguridad pertenecientes a AUBASA.

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