Iba en moto, participaba de una picada ilegal y filmó su propia muerte: impactante video

Ocurrió en la autopista Buenos Aires-La Plata. La víctima fue identificada como Ariel Federico Bellena, de 24 años.

Un joven de 24 años murió tras protagonizar un choque mientras participaba de una picada ilegal en la autopista Buenos Aires-La Plata. Tras el hecho, se comprobó que llevaba una cámara con la que registraba la carrera, lo que permitió constatar que el propio momento del impacto quedó grabado.

El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes 20 de abril, en medio de una carrera clandestina entre motos. En ese contexto, una maniobra brusca dentro del grupo terminó desencadenando el siniestro fatal.

Impactante video del accidente El accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 35,5, cuando varias motos redujeron la velocidad de manera repentina. En ese momento, el conductor no logró reaccionar a tiempo, perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra otro participante.

Embed IBA EN UNA CARAVANA DE MOTOS Y GRABÓ SU MUERTE EN LA AUTOPISTA BUENOS AIRES -LA PLATA



El joven motociclista tenía 24 años y chocó contra otro rodado a la altura de #Berazategui . Todo quedó grabado con un #teléfono y se hizo #viral . Una joven de 21 años, sobrevivió. #video pic.twitter.com/kFzdCkc55V — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) April 20, 2026 Fuentes del caso indicaron que el conductor, de 24 años, salió despedido y cayó sobre la cinta asfáltica, provocando de forma inmediata su fallecimiento debido a que no llevaba casco puesto. La víctima fue identificada como Ariel Federico Bellena, mientras que su acompañante, una mujer de 21, resultó ilesa.