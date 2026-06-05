Hallaron sana y salva a la adolescente de 16 años que estaba desaparecida en Las Heras

Encontraron sana y salva a la joven de 16 años que había sido vista por última vez el pasado domingo 31 de mayo en el barrio Santa Teresita, ubicado en Las Heras.
La chica había sido vista por última vez el 31 de mayo tras salir de su casa en el barrio Santa Teresita. Se encuentra en buen estado de salud y no fue víctima de delito.
Encontraron sana y salva a la joven de 16 años que había sido vista por última vez el pasado domingo 31 de mayo en el barrio Santa Teresita, ubicado en Las Heras.
"La menor se encuentra en buen estado de salud y no ha sido víctima de delito", informaron este viernes desde el Ministerio Público Fiscal, llevando tranquilidad a la comunidad que compartió la búsqueda.