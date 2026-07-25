Intentaron asaltar la casa de Scioli: delincuentes armados ingresaron con máscaras de payaso y uno era su excustodio.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli , fue víctima de un violento intento de robo en su vivienda de Villa La Ñata , partido bonaerense de Tigre. Un grupo de al menos cuatro delincuentes armados , con el rostro cubierto por máscaras de payaso , ingresó al predio durante la madrugada, pero fue sorprendido por los custodios del funcionario antes de llegar a la casa.

Les entraron a robar mientras dormían, les vaciaron las cuentas y sospechan que los adormecieron con gas

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el hecho ocurrió el miércoles a las 3 de la madrugada . Los investigadores determinaron que el líder de la banda era un expolicía de la Bonaerense que había trabajado como custodio de Scioli hace aproximadamente diez años, por lo que conocía cómo ingresar a la propiedad.

Las cámaras de seguridad registraron la llegada de los delincuentes en un automóvil. Uno de ellos permaneció al volante, mientras que los otros tres descendieron y se dirigieron hasta el buzón de correo ubicado junto al portón principal.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos sabían que en ese lugar se encontraba el botón que accionaba la apertura del portón , lo que les permitió ingresar al predio en cuestión de segundos.

La máscara que habrían usado los delincuentes al momento del asalto. Gentileza Clarín

Fue durante ese trayecto cuando los custodios, que se encontraban de guardia en un puesto de vigilancia dentro de la propiedad, detectaron los movimientos sospechosos y salieron a interceptarlos.

Los agentes les dieron la voz de "alto, policía", pero uno de los delincuentes respondió apuntándolos con un arma de fuego, identificada posteriormente como una pistola calibre 9 milímetros.

En ese momento, los asaltantes activaron, de nuevo, el sistema de cierre del portón, quedando dentro del predio, pero sin posibilidad de acceder a la vivienda principal.

Tras una segunda advertencia de los custodios, los delincuentes desistieron del robo, escaparon corriendo hasta el vehículo en el que habían llegado y huyeron.

Dos detenidos y dos prófugos

La investigación quedó a cargo del fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavídez, quien tomó declaración a los testigos y analizó las imágenes de las cámaras de seguridad.

Según indicaron las fuentes, en apenas 16 horas fueron identificados y detenidos dos de los sospechosos, imputados por robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego no apta, en poblado y en banda, en grado de tentativa.

Uno de ellos es Braian Orona, señalado como el líder de la banda. Se trata de un ex integrante de la Policía Bonaerense que había trabajado como custodio de Scioli al menos hasta 2015, cuando el actual funcionario se desempeñaba como gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Los investigadores consideran que ese antecedente le permitió conocer en detalle la distribución del domicilio y el mecanismo para ingresar.

También fue arrestado otro integrante de la banda, propietario del auto utilizado durante el intento de asalto.

En tanto, los otros dos sospechosos ya fueron identificados y permanecen prófugos, mientras continúan los operativos para capturarlos.

En el marco de la causa, el fiscal ordenó varios allanamientos en los domicilios de los acusados.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron las máscaras de payaso y la ropa que, según la pesquisa, fueron utilizadas durante el intento de robo a la vivienda del funcionario nacional.