Intentó trasladar 131 armas de guerra de forma ilegal y terminó detenido en un control

El cargamento estaba compuesto por pistolas, revólveres, escopetas, fusiles y carabinas nuevas. El conductor fue detenido luego de que la Policía detectara que no contaba con el permiso para trasladar el material.

Intentó trasladar un arsenal con 131 armas de guerra y terminó detenido en un control de la Ruta 9

La Policía de la Provincia de Buenos Aires secuestró un importante cargamento de armas de fuego durante un control de rutina en la Ruta Nacional 9. A partir de una requisa, las autoridades secuestraron 131 armas de guerra que no contaban con la autorización correspondiente.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento fue llevado a cabo por personal del Destacamento Vial San Nicolás, a la altura del kilómetro 231 de la Ruta 9. Los agentes interceptaron una camioneta Toyota Hilux gris conducida por un hombre de 41 años, domiciliado en la ciudad de Resistencia, Chaco.

Durante el control vehicular, los policías encontraron en uno de los bolsillos del conductor un cargador de pistola calibre 9 milímetros con diez municiones intactas. Al revisar el vehículo también hallaron una pistola semiautomática Ruger Max-9 calibre 9 milímetros de color negro, que se encontraba junto al asiento del conductor.

El cargamento estaba compuesto por pistolas, revólveres, escopetas, fusiles y carabinas nuevas. Policía de la Provincia de Buenos Aires Al continuar la inspección, las autoridades constataron que el sujeto transportaba una importante cantidad de armas, provenientes de firmas importadoras como Rodamientos Severino SRL, SAM Pacífico SRL y Trampia SRL, ubicadas en la localidad santafesina de Pueblo Esther, con destino a la armería NGA Defense SA, en la ciudad bonaerense de Pilar.

Según trascendió, el conductor no contaba con la autorización exigida por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para el transporte comercial del material, por lo que fue detenido y se procedió al secuestro de la carga.