Muerte de un peatón de 74 años: sería imputado por homicidio culposo agravado el abogado animalista que lo atropelló

La Fiscalía de Tránsito analiza por estas horas cuál será la imputación que recaerá sobre el abogado animalista Jerónimo Allende (38), quien se encuentra detenido tras haber protagonizado un accidente vial en Maipú, donde perdió la vida un hombre de 74 años .

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Por lo pronto, fuentes ligadas a la investigación indicaron que Allende se encuentra alojado en una dependencia policial de Maipú, a la espera de ser imputado, Segun trascendió, sería por el delito de homicidio culposo agravado. La causa es tramitada por la fiscal Giselle Lana, quien es subrogada por el fiscal Tomás Guevara.

Según trascendió, su abogado defensor ya habría pedido la libertad de Allende, teniendo en cuenta que se trata de un delito excarcelable y que el hombre no tiene antecedentes penales.

Allende es conocido por ser el cofundador de la Asociación PEMPA , "primera y única protectora de caballos en Mendoza ", según explica la organización en sus redes sociales. Además, el letrado, durante su juventud, fue jugador de fútbol.

En su tarea en defensa de los derechos de los animales, fue uno de los impulsores de una causa que logró que la Justicia reconociera a los caballos como seres sintientes y sujetos de derechos, sentando un precedente jurídico en favor de la protección de los equinos. La ONG se encarga de rescatar y rehabilitar a caballos víctimas de maltrato animal y faena clandestina.

Allende quedó detenido tras presentarte ante la Policìa y declararse el autor del siniestro vial que se registró esta madrugada en Maipú, donde perdió la vida un peatón.

La víctima fue identificada como E. F. (74), quien falleció tras ser embestido por un automóvil en el cruce de las calles Ozamis Sur y Ruta Provincial 60. El deceso fue constatado por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, el vehículo involucrado, un Toyota Corolla blanco, escapó inmediatamente después del impacto ocurrido pasada la medianoche de este viernes. Sin embargo, alrededor de las 2:00, Jerónimo Allende regresó al lugar y manifestó que, tras el impacto, entró en estado de shock, se dirigió al domicilio de su padre y dejó allí el auto antes de decidir presentarse ante las autoridades.

Personal de Tránsito Municipal le practicó el test de alcoholemia, que arrojó 0,64 g/l de alcohol en sangre, es decir, levemente por encima de lo permitido.

Por disposición del ayudante fiscal interviniente, el vehículo fue secuestrado para la realización de las pericias correspondientes y el conductor quedó alojado en la sede policial mientras avanza la investigación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza, Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental y personal de Tránsito Municipal, bajo la intervención de la Oficina Fiscal de Maipú.