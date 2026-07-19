Fatal accidente en Rivadavia: un joven de 21 años falleció tras estrellarse contra una pilastra

El hecho ocurrió durante la madrugada en el distrito Los Campamentos. La víctima fue trasladada al hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Un joven de 21 años murió durante la madrugada de este domingo luego de un grave accidente de tránsito en Rivadavia. La víctima conducía un Peugeot 206 cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra una pilastra.

El hecho ocurrió cerca de las 3:15 sobre calle Florida, a unos 400 metros al norte de calle Menem, en el distrito Los Campamentos. El conductor, que se desempeñaba como auxiliar de la Legislatura provincial y se encontraba franco de servicio, fue trasladado por sus familiares al Hospital Saporiti.

No obstante, los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado no pudieron hacer nada y confirmaron su fallecimiento. Las primeras actuaciones indican que el automovilista circulaba solo cuando perdió el dominio del auto e impactó de lleno contra la estructura ubicada al costado del camino.

El choque se produjo en las inmediaciones del Club Social y Deportivo El Globo. Hasta el lugar acudieron efectivos de la Subcomisaría Los Campamentos, personal de Policía Vial y de Policía Científica para asistir en el procedimiento.

Peritos realizaron las tareas correspondientes en la escena para intentar establecer cómo se produjo el siniestro y determinar las circunstancias que derivaron en el desenlace fatal.