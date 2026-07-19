19 de julio de 2026 - 10:11

Fatal accidente en Rivadavia: un joven de 21 años falleció tras estrellarse contra una pilastra

El hecho ocurrió durante la madrugada en el distrito Los Campamentos. La víctima fue trasladada al hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Fatal accidente en Rivadavia.

Fatal accidente en Rivadavia.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 21 años murió durante la madrugada de este domingo luego de un grave accidente de tránsito en Rivadavia. La víctima conducía un Peugeot 206 cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra una pilastra.

Leé además

El monumento a la Santa Madre, en Rivadavia, en tono mundialista, según sus promotores. 

Rivadavia: impulsores del monumento a la Santa Madre redoblan la presión sobre el Municipio y desafían a sus autoridades
Segunda y tercera etapa de la obra de la Doble Vía del Este. 

La segunda etapa de la Doble Vía del Este ya supera el 50% de avance y toma forma la rotonda del carril Centro

El hecho ocurrió cerca de las 3:15 sobre calle Florida, a unos 400 metros al norte de calle Menem, en el distrito Los Campamentos. El conductor, que se desempeñaba como auxiliar de la Legislatura provincial y se encontraba franco de servicio, fue trasladado por sus familiares al Hospital Saporiti.

No obstante, los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado no pudieron hacer nada y confirmaron su fallecimiento. Las primeras actuaciones indican que el automovilista circulaba solo cuando perdió el dominio del auto e impactó de lleno contra la estructura ubicada al costado del camino.

El choque se produjo en las inmediaciones del Club Social y Deportivo El Globo. Hasta el lugar acudieron efectivos de la Subcomisaría Los Campamentos, personal de Policía Vial y de Policía Científica para asistir en el procedimiento.

Peritos realizaron las tareas correspondientes en la escena para intentar establecer cómo se produjo el siniestro y determinar las circunstancias que derivaron en el desenlace fatal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ocurrió en Pedro Molina y Cristobal Colón, Guaymallén.

Le robaron hasta la ropa: dos jóvenes fueron asaltados a punta de cuchillo en Guaymallén

Por Redacción Policiales
Pensé que me iban a matar: el estremecedor relato del profesor de Palmira que sobrevivió a un secuestro de casi tres horas.

"Pensé que me iban a matar": el estremecedor relato del profesor de Palmira que sobrevivió a un secuestro

Por Enrique Pfaab
Capturaron al acusado del brutal crimen de Maipú

Capturaron al acusado del brutal crimen de Maipú: lo investigan por femicidio transversal

Por Redacción Policiales
Disturbios en Venado Tuerto en medio de los festejos por la Selección

Agredió a un policía durante los festejos por la Selección y le prohibieron ir a las celebraciones de la final

Por Redacción Policiales