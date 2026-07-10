La segunda etapa de la Doble Vía del Este ya supera el 50% de avance y toma forma la rotonda del carril Centro

La segunda etapa de la Doble Vía del Este continúa avanzando de acuerdo con el cronograma previsto y ya alcanzó un 53% de ejecución . En estos días, las tareas se concentran en la conformación de la rotonda ubicada sobre el carril Centro, una de las intersecciones más importantes del nuevo corredor vial que unirá los departamentos del Este mendocino.

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La construcción de este tramo comenzó en noviembre del año pasado y abarca 2,7 kilómetros entre la Ruta Provincial 60 y el carril Centro. La obra es financiada con recursos del Fondo del Resarcimiento, integrado por los fondos que recibió Mendoza como compensación por los perjuicios ocasionados durante décadas por el régimen de promoción industrial aplicado a provincias vecinas.

Con el paquete estructural ya instalado y la nueva traza claramente definida, el proyecto comenzó a mostrar el perfil definitivo que tendrá la futura doble vía.

Además de la rotonda del carril Centro, la obra incluye la construcción de otras intersecciones que serán fundamentales para el funcionamiento del corredor.

Actualmente se ejecutan cuatro retornos —dos por cada sentido de circulación— y dos rotondas que permitirán ordenar el tránsito y mejorar la conectividad de la zona.

Los retornos estarán destinados a facilitar el cambio de sentido de circulación de los vehículos, mientras que las rotondas permitirán no sólo realizar giros de manera más segura, sino también conectar caminos transversales, mejorando la logística del transporte y priorizando la circulación sobre la calzada principal.

Estas soluciones buscan reducir conflictos de tránsito y mantener un flujo vehicular más ágil en una vía pensada para absorber buena parte del crecimiento del tránsito entre Rivadavia, Junín y San Martín.

Segunda y tercera etapa de la obra de la Doble Vía del Este. (Gentileza Sara Pfaab)

Una obra por etapas

La Doble Vía del Este comenzó a construirse en 2022 con la ejecución de su primera etapa, de aproximadamente cuatro kilómetros, entre calle Falucho, en Rivadavia, y la Ruta Provincial 60, en Junín.

Ese primer tramo fue inaugurado y habilitado al tránsito en septiembre de 2025 y se financió con recursos de Rentas Generales de la Provincia. Su puesta en funcionamiento permitió mejorar la conectividad entre ambos departamentos y marcó el inicio de uno de los proyectos viales más importantes del Este mendocino de las últimas décadas.

La segunda etapa, actualmente en ejecución, prolongará ese corredor hasta el carril Centro.

La próxima etapa

Mientras avanzan las obras del segundo tramo, Vialidad Mendoza ya completó el proceso licitatorio para la tercera etapa. y aguarda la correspondiente adjudicación.

Ese nuevo tramo tendrá casi seis kilómetros de extensión y unirá el carril Centro con la Ruta Nacional 7, acercando definitivamente la doble vía al principal corredor bioceánico del país.

Será, además, la etapa técnicamente más compleja de todo el proyecto, ya que requerirá atravesar las vías del ferrocarril y también la Ruta Provincial 50, dos cruces que demandarán importantes obras de ingeniería.

Segunda y tercera etapa de la obra de la Doble Vía del Este. (Gentileza Sara Pfaab)

El último paso será el enlace con la Ruta 7

El proyecto contempla una cuarta y última etapa que permitirá completar definitivamente el corredor.

Ese enlace será la pieza final de una obra concebida para transformar la movilidad en la región Este, mejorar la seguridad vial y facilitar el transporte de personas y de la producción agrícola e industrial.

Al igual que la segunda y la tercera etapa, esa obra también será financiada con recursos del Fondo del Resarcimiento, que destina parte de los mil millones de dólares obtenidos por Mendoza a proyectos estratégicos de infraestructura para el desarrollo provincial.