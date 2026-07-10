10 de julio de 2026 - 12:04

Despertó con un leve ardor en el pie y terminó en un quirófano: cómo actuar ante la picadura de la araña del rincón

Un joven mendocino de 31 años se vio sorprendido por el cuadro que avanzó muy rápidamente, corriendo incluso riesgo de amputación.

Un joven de Mendoza fue picado por una araña del rincón y terminó internado: cómo identificarla y recomendaciones (Imagen ilustrativa / Web)

Un joven de Mendoza fue picado por una araña del rincón y terminó internado: cómo identificarla y recomendaciones (Imagen ilustrativa / Web)

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El caso de un joven de Mendoza que recibió la picadura de una araña del rincón vuelve a encender las alarmas sobre la situación. Tras haber sido picado en el dedo de un pie, debió ser internado y hasta corrió riesgo de amputación, ante un cuadro que avanzó a pasos acelerados.

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El caso del joven mendocino picado por una araña

Todo había iniciado con un leve ardor en un dedo del pie que sintió al despertar el 1 de julio. Nicolás Díaz, un joven mendocino de 31 años, no le dio demasiada importancia en el momento porque tenía actividades, pero había sido picado por la pequeña y “famosa” araña del rincón, científicamente llamada araña Loxosceles, y también conocida popularmente como “violinista”.

Araña del rincón. / Imagen ilustrativa
Araña del rincón. / Imagen ilustrativa

Acudió a la actividad que tenía planeada, pero con el correr de las horas el cuadro se fue poniendo peor, ya que el dolor avanzó hasta el punto que le impidió apoyar el pie. Por eso se dirigió a la guardia médica, donde recibió analgésicos, pero le señalaron que si el cuadro empeoraba, debía volver. En poco tiempo el dolor se volvió insoportable y debió volver al hospital. No solo había comenzado a inflamarse la zona, sino que además comenzó a tomar una coloración entre rojiza y violácea que es típica de las picaduras de este insecto.

Ante la grave situación, debió ser internado para administrarle el antídoto para el veneno del insecto.

Pese a esto, el cuadro fue complicándose más aún y el tejido comenzó a necrosarse, por lo que los médicos decidieron operarlo para retirar ese tejido deteriorado, y evitar un mayor avance que hubiese podido terminar en una amputación. Su evolución ha sido buena y está a la espera del alta.

Por qué es peligrosa la picadura de la araña del rincón

La presencia de la araña Loxosceles genera alarma en el país debido al potencial mortal de su veneno. Aunque se encuentra extendida en todo el territorio nacional, expertos aclaran que no es una especie agresiva y que sus ataques son accidentales, ocurriendo generalmente al aplastarla o tocar sus refugios.

Un joven de Mendoza fue picado por una araña del rincón y terminó internado. Con la picadura, la piel adquiere un tono entre rojo intenso y violeta.

Un joven de Mendoza fue picado por una araña del rincón y terminó internado. Con la picadura, la piel adquiere un tono entre rojo intenso y violeta.

Este arácnido, de color marrón a gris claro y no mayor a tres centímetros, es veloz y habita en lugares oscuros y poco higienizados como zócalos, cuadros, cajones y armarios. Su aparición se intensifica con las altas temperaturas. Tras la mordedura, la víctima experimenta un dolor punzante seguido de una intensa quemazón. El veneno es altamente peligroso, ya que puede desencadenar que el propio organismo destruya sus glóbulos rojos.

Cómo actuar ante la picadura de una araña del rincón

Especialistas enfatizan que el diagnóstico es clínico y no se requiere capturar al ejemplar. Ante una picadura, las recomendaciones urgentes son

  • Poner hielo de forma inmediata en la zona afectada
  • Acudir de inmediato a un centro asistencial.
  • No asustar a la víctima
  • No administrar medicamentos por boca.
  • No friccionar el lugar de la picadura con ninguna sustancia.

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