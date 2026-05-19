5 plantas en maceta que alejan las arañas del balcón de manera inmediata

Con la llegada de temperaturas más cálidas, balcones y terrazas suelen convertirse en espacios ideales para disfrutar del aire libre. Sin embargo, también es una época donde se empieza a notar la aparición de telarañas, pequeños insectos y arañas cerca de ventanas, macetas o rincones exteriores del hogar. Ante eso, cinco plantas intentan alejar especies incómodas .

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Aunque existen productos químicos para combatirlas, es importante conocer soluciones naturales que permitan mantener alejados a los arácnidos sin afectar el ambiente ni llenar el balcón de aerosoles o insecticidas fuertes. Por eso, algunas plantas aromáticas comenzaron a destacarse por un motivo inesperado: su perfume intenso parece resultar especialmente desagradable para las arañas.

Las arañas poseen un sistema sensorial muy desarrollado en sus patas y reaccionan fuertemente frente a ciertos olores concentrados. Por ese motivo, algunas especies vegetales con aromas potentes pueden actuar como barrera natural y reducir la presencia de estos animales cerca del hogar.

La fragancia intensa de las distintas plantas resultan molestas para los arácnidos.

Su fragancia fresca y penetrante suele ser considerada una de las más efectivas para incomodar a las arañas y obligarlas a buscar otro lugar. Además, se adapta muy bien al cultivo en macetas medianas y puede crecer fácilmente en balcones con buena iluminación.

Su aroma característico no solo ayuda a mantener alejadas ciertas arañas, sino que además suele utilizarse para reducir la presencia de mosquitos. Otra ventaja es que resiste bastante bien el sol directo y aporta color al espacio exterior.

La albahaca es otra de las plantas aromáticas que puede colocarse cerca de ventanas y puertas

Sus compuestos naturales desprenden un olor intenso que resulta desagradable para varios insectos y arácnidos. Para crecer correctamente necesita riego frecuente y buena cantidad de luz solar.

El romero también comenzó a utilizarse como protector natural en balcones

Al tratarse de una planta resistente y leñosa, soporta mejor el viento y las condiciones exteriores. Su perfume fuerte funciona como una especie de escudo aromático mientras además puede aprovecharse en la cocina.

Entre las opciones más conocidas aparece la citronela

Famosa por su capacidad para ahuyentar mosquitos. Sin embargo, su olor cítrico intenso también resulta incómodo para las arañas y puede ayudar a disminuir considerablemente su presencia en balcones y terrazas.

plantas para el balcón Cada especie reduce la presencia de arañas cuando están cerca de ventanas y puertas. WEB

Cómo potenciar el efecto repelente y evitar que las arañas vuelvan

Aunque estas plantas ayudan a reducir el ingreso de arañas, especialistas recuerdan que su efectividad mejora mucho cuando se combinan con ciertos hábitos de limpieza y mantenimiento exterior.

y Una de las recomendaciones más importantes consiste en ubicar estratégicamente las macetas cerca de ventanas, puertas o sectores que conectan el balcón con el interior de la vivienda. De esa manera, los aromas forman una especie de barrera natural justo en las zonas de acceso más utilizadas por los arácnidos.

cerca de o sectores que conectan el con el interior de la vivienda. De esa manera, los aromas forman una especie de justo en las zonas de acceso más utilizadas por los arácnidos. También es fundamental retirar telarañas viejas y evitar acumulaciones de objetos donde las arañas puedan esconderse. Desde Raid recuerdan que pilas de madera, cajas, ladrillos o rincones desordenados generan ambientes ideales para que estos animales permanezcan cerca del hogar.

plantas para el balcón WEB

Las plantas aromáticas comenzaron a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de los métodos caseros para controlar insectos y arácnidos en exteriores, gracias a sus fragancias intensas y fáciles cuidados.