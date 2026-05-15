Los jardineros coinciden: esta planta resiste el frío, requiere poca agua y florece casi todo el año

En tiempos donde muchas personas buscan especies fáciles de cuidar, una planta ganó protagonismo en el mundo de la jardinería : la lavanda . Resistente al frío, adaptable y con una floración prolongada, se convirtió en una de las favoritas para quienes quieren un jardín vistoso sin dedicar demasiado tiempo al mantenimiento.

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Además de su aroma característico, esta planta tiene una ventaja que pocos conocen: puede soportar bajas temperaturas y períodos de sequía sin perder fuerza.

La lavanda pertenece a un grupo de plantas mediterráneas acostumbradas a climas secos y suelos con poco contenido de humedad. Por eso, en jardinería , es considerada una especie ideal para personas que no pueden regar constantemente.

Su estructura le permite conservar mejor el agua , algo fundamental durante épocas de cambios bruscos de temperatura. Incluso en invierno, muchas variedades continúan creciendo y floreciendo.

En el jardín, esta planta también ofrece otra ventaja: atrae abejas y mariposas, favoreciendo la biodiversidad y ayudando a la polinización natural.

Pero su resistencia no es casualidad.

Lo que revelan los estudios sobre la lavanda

Investigaciones de la Universidad de Colorado State y publicaciones de la Royal Horticultural Society destacan que la lavanda posee mecanismos naturales que le permiten tolerar tanto el frío como la sequía.

Sus hojas finas y cubiertas por una textura especial reducen la pérdida de agua, mientras que sus raíces profundas pueden aprovechar mejor la humedad del suelo.

Los especialistas en jardinería también remarcan que esta planta necesita pocos nutrientes para mantenerse saludable. Por eso, suele adaptarse bien incluso en terrenos menos fértiles.

Otro detalle interesante es que la lavanda florece durante gran parte del año cuando recibe suficiente luz solar. En regiones templadas, puede mantener flores durante varias estaciones consecutivas.

Además, su perfume intenso ayuda a repeler algunos insectos, motivo por el cual muchas personas la colocan cerca de ventanas o caminos del jardín.

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Por qué cada vez más personas la eligen

El crecimiento de la jardinería sustentable impulsó el uso de especies resistentes y de bajo mantenimiento. En ese contexto, la lavanda aparece como una de las mejores opciones para quienes buscan plantas duraderas y fáciles de cuidar.

Solo necesita buen drenaje, varias horas de sol y riegos moderados. De hecho, el exceso de agua puede dañarla más que la sequía.

También puede cultivarse en macetas, balcones o directamente en el jardín, adaptándose a distintos espacios sin demasiadas exigencias.

En definitiva, la lavanda reúne varias características difíciles de encontrar en una sola planta: soporta el frío, necesita poca agua, florece durante gran parte del año y aporta color y aroma natural al hogar. Una combinación que explica por qué tantos amantes de la jardinería la recomiendan cada temporada.