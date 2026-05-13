Por qué las hormigas odian el ajo y cómo se puede crear una trampa para alejarlas del jardín

Las hormigas suelen aparecer en jardines , balcones y macetas durante gran parte del año. Aunque muchas personas las consideran una molestia, especialistas en jardinería explican que estos insectos también cumplen funciones importantes dentro del ecosistema y ayudan a mantener el equilibrio natural del suelo.

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Sin embargo, cuando comienzan a multiplicarse en exceso o invaden sectores sensibles del jardín, pueden generar problemas en raíces, brotes y plantas jóvenes. Frente a eso, cada vez más personas buscan métodos naturales para alejarlas sin recurrir a productos químicos agresivos.

Las propiedades del ajo logran combatir insectos que pueden adueñarse del jardín.

Las hormigas son insectos sociales que construyen túneles subterráneos mientras buscan alimento. Esa actividad ayuda a airear la tierra, mejora el drenaje y favorece el crecimiento de las raíces.

Por ese motivo, especialistas en jardinería de la Real Sociedad de Horticultura recomiendan no eliminarlas automáticamente apenas aparecen. Un jardín con presencia moderada de hormigas suele reflejar un ecosistema relativamente equilibrado .

El problema comienza cuando la cantidad aumenta demasiado o cuando los hormigueros se instalan cerca de macetas, canteros recién plantados o especies delicadas. En esas situaciones, la actividad constante puede desestabilizar el suelo y afectar raíces jóvenes.

Los expertos también señalan que un aumento repentino de hormigas muchas veces indica la presencia de otra fuente de alimento, como pulgones o residuos orgánicos acumulados.

Por eso, antes de aplicar cualquier método de control, conviene observar qué está atrayendo a los insectos y evaluar si realmente están causando daños visibles en el jardín.

ajo contra las hormigas Es una solución natural que proteje el jardín sin arrojar químicos agresivos. WEB

Cómo usar ajo para alejar hormigas de manera natural

Según la revista italiana de jardinería Ciclamino, uno de los métodos naturales más utilizados para ahuyentar hormigas consiste en preparar un extracto de ajo casero.

El ajo posee un fuerte aroma sulfuroso que resulta desagradable para muchas plagas. Ese olor interfiere en las rutas que siguen las hormigas y ayuda a mantenerlas alejadas de determinadas áreas del jardín.

Para preparar esta mezcla se necesitan:

3 o 4 dientes de ajo .

. Agua.

Un recipiente.

Pulverizador o rociador.

Paso a paso

El primer paso consiste en triturar los dientes de ajo hasta liberar bien sus jugos naturales. Luego deben colocarse en un recipiente con agua y dejarse reposar durante aproximadamente 24 horas. Después de ese tiempo, la mezcla se cuela y el líquido resultante se coloca en un pulverizador.

El preparado puede aplicarse directamente sobre senderos de hormigas, entradas de hormigueros o sectores donde suelen concentrarse.

El método actúa principalmente como repelente y no como insecticida, por lo que ayuda a mantener alejadas las plagas sin perjudicar gravemente el suelo ni las plantas.

Además del ajo, algunos especialistas también recomiendan utilizar canela o café molido alrededor de las rutas habituales de las hormigas para desorientarlas y dificultar su avance.

ajo contra las hormigas WEB

El ajo se transformó en uno de los repelentes caseros más populares para mantener alejadas hormigas y otras plagas del jardín. Su fuerte aroma permite intervenir de manera natural sin alterar demasiado el equilibrio del suelo.