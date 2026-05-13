13 de mayo de 2026 - 19:45

El calentamiento de los océanos expande una bacteria "carnívora y mortal" en las costas de EEUU, según expertos

La tasa de mortalidad puede variar entre el 15% y el 50%, dependiendo de la salud previa del paciente y de cómo ocurrió la infección de la bacteria.

Bacterias: comunidades invisibles que toman decisiones colectivas

Bacterias: comunidades invisibles que toman decisiones colectivas

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Por Redacción Por Las Redes

El aumento de la temperatura de los océanos ya no solo preocupa por sus efectos sobre tormentas, ecosistemas marinos o el nivel del mar. Investigadores de Estados Unidos advirtieron que el calentamiento del agua también está creando condiciones ideales para la expansión de bacterias del género Vibrio, microorganismos capaces de provocar infecciones extremadamente graves e incluso mortales en humanos.

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El fenómeno comenzó a llamar cada vez más la atención en playas y zonas costeras del Atlántico y el Golfo de México, donde científicos monitorean cómo estas bacterias avanzan hacia regiones que antes eran demasiado frías para permitir su supervivencia.

En playas de Pensacola Beach, investigadores como Bailey Magers y Sunil Kumar recolectan muestras de agua para estudiar la presencia de especies peligrosas de Vibrio y desarrollar sistemas de alerta temprana.

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Qué es Vibrio y por qué algunas especies son tan peligrosas

Las bacterias Vibrio viven naturalmente en aguas cálidas y salobres. Muchas especies son inofensivas, pero algunas pueden causar infecciones severas al ingresar al cuerpo a través de heridas abiertas o mediante el consumo de mariscos contaminados, especialmente ostras crudas.

La especie más temida es Vibrio vulnificus, conocida por su capacidad de destruir tejido humano en pocas horas. La infección puede comenzar con inflamación, hematomas y necrosis rápida de la piel y músculos. Sin tratamiento inmediato con antibióticos potentes, el cuadro puede derivar en shock séptico y muerte.

El riesgo es mayor en personas inmunodeprimidas, adultos mayores, diabéticos o pacientes con enfermedades hepáticas, aunque cualquier persona expuesta puede infectarse.

Un informe detalla que son cada vez más frecuentes los casos de bacterias "comecarne" que se transmiten vía sexual.

Cómo el cambio climático favorece la expansión de la bacteria

Los especialistas consideran que la crisis climática está modificando radicalmente el comportamiento de estas bacterias. Los océanos absorbieron más del 90% del exceso de calor generado por las emisiones de gases de efecto invernadero y ese calentamiento favorece la proliferación de Vibrio.

Las bacterias comienzan a activarse cuando la temperatura del agua supera aproximadamente los 15 grados Celsius y se multiplican rápidamente durante el verano.

En los últimos años, investigadores detectaron especies de Vibrio avanzando hacia el norte de la costa este estadounidense, llegando incluso a zonas como Maine, históricamente demasiado frías para estos microorganismos.

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Cuántos casos se registran y por qué preocupa tanto

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que en Estados Unidos ocurren alrededor de 80.000 casos anuales de vibriosis, aunque la mayoría corresponde a cuadros gastrointestinales menos graves causados por otras especies de Vibrio.

Sin embargo, Vibrio vulnificus representa la mayor amenaza letal. Entre 2019 y 2024 se registraron cientos de casos graves y decenas de muertes vinculadas a esta bacteria.

La tasa de mortalidad puede variar entre el 15% y el 50%, dependiendo de la salud previa del paciente y de cómo ocurrió la infección. Los casos asociados al consumo de mariscos contaminados suelen ser todavía más mortales que aquellos producidos por heridas abiertas.

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