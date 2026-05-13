Posee más bacterias que un inodoro: por qué la licuadora acumula suciedad y cómo puede limpiarse

Algunas partes escondidas de la licuadora acumulan bacterias cuando no se limpia lo suficiente. El electrodoméstico forma hongos y microorganismos.

La exposición constante a ciertas bacterias puede provocar irritaciones respiratorias o reacciones alérgicas en personas sensibles.

La licuadora es uno de los electrodomésticos más utilizados dentro de la cocina, especialmente para preparar jugos, licuados y distintas recetas caseras. Sin embargo, se desconoce que algunas de sus piezas pueden transformarse en un ambiente ideal para la acumulación de bacterias y hongos.

Desde Food Safety News señalan que las tapas, juntas de goma y sectores difíciles de alcanzar pueden albergar microorganismos en niveles sorprendentes. La combinación de humedad constante y restos orgánicos favorece la formación de una película invisible que resulta complicada de eliminar con un lavado superficial.

suciedad en la licuadora Mantener una correcta higiene de este tipo de electrodomésticos resulta ideal para evitar riesgos de seguridad alimentaria dentro del hogar. WEB

Por qué las tapas y juntas de la licuadora acumulan tantas bacterias Los expertos explican que las piezas de goma y plástico presentes en muchas licuadoras poseen pequeñas microfisuras donde se alojan residuos de alimentos y humedad. Ese ambiente facilita el desarrollo de colonias bacterianas y hongos microscópicos.

Entre los microorganismos más frecuentes aparecen especies como Aspergillus y Penicillium , hongos capaces de liberar esporas que pueden provocar molestias respiratorias o reacciones alérgicas en algunas personas.

, hongos capaces de liberar que pueden provocar o en algunas personas. También pueden encontrarse bacterias potencialmente peligrosas como Salmonella o E. coli, que ingresan a través de frutas, verduras o manos mal higienizadas durante la preparación de alimentos.

o que ingresan a través de o durante la preparación de alimentos. Otro grupo de bacterias muy habitual en superficies húmedas pertenece al género Pseudomonas, conocido por generar una capa viscosa y resbaladiza difícil de eliminar con detergentes comunes. Estos microorganismos forman una biopelícula protectora, una especie de capa microscópica que funciona como escudo frente a los productos de limpieza tradicionales.

suciedad en la licuadora La licuadora es de uso cotidiano y necesita una limpieza frecuente. WEB Cómo limpiar correctamente la licuadora para eliminar microorganismos Los especialistas recomiendan desmontar completamente todas las partes extraíbles de la licuadora para realizar una limpieza más efectiva. Eso incluye cuchillas, tapas, juntas de goma y anillos internos. El primer paso consiste en separar cuidadosamente cada componente y eliminar restos visibles de alimentos acumulados en rincones o bordes difíciles de alcanzar. Luego se aconseja utilizar un cepillo de cerdas firmes para generar una acción mecánica capaz de desprender residuos adheridos y películas viscosas que suelen quedar ocultas. También es sugerible emplear detergentes enzimáticos, ya que ayudan a disolver proteínas y grasas acumuladas con mayor eficacia que algunos productos convencionales. Otro punto fundamental es el secado completo. Después de la limpieza, las piezas deben permanecer al aire libre hasta eliminar totalmente la humedad antes de volver a ensamblarlas. La humedad residual favorece nuevamente la formación de bacterias y hongos, por lo que guardar la licuadora cerrada o húmeda puede acelerar el problema. Además del mal olor o la presencia de residuos visibles, algunos síntomas asociados a la contaminación bacteriana pueden incluir molestias gastrointestinales, náuseas, hinchazón o diarrea. suciedad en la licuadora WEB Aunque suele utilizarse todos los días, la licuadora puede convertirse en un foco importante de bacterias y hongos si no se limpia correctamente. La humedad, las juntas de goma y los restos de alimentos generan un ambiente ideal para microorganismos difíciles de eliminar.