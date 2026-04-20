La esponja está llena de bacterias: un microbiólogo explica cómo se limpia y que puede reemplazarla

Cuando la esponja se usa varias veces al día y pocas veces se le presta la atención que merece, parece inofensiva para continuar lavando la vajilla, pero según un microbiólogo insiste en una realidad que puede incomodar a más de uno. Lo que ocurre en su interior con las bacterias acumuladas , es difícil de ignorar una vez que se conoce.

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Un especialista decidió estudiar en profundidad este objeto tan común y los resultados de su investigación generaron alarma entre especialistas en higiene doméstica. Lo que encontró dentro de una esponja de cocina usada durante apenas unos días cambia por completo la forma de verla, y también la forma de limpiarla o, directamente, de reemplazarla.

El método de desinfección es una solución parcial y de último recurso.

La esponja reúne todas las condiciones para convertirse en un entorno ideal para los microorganismos: superficie amplia, humedad constante, temperatura templada y restos de materia orgánica provenientes de los alimentos. El Dr. Markus Egert , profesor de microbiología de la Universidad de Furtwangen, demostró que la concentración de microbios dentro de una esponja puede llegar a miles de millones por centímetro cúbico en cuestión de días.

Si bien la mayoría no representa un riesgo para personas sanas, entre ellos pueden aparecer patógenos como la Salmonella o ciertas variantes de E. coli, bacterias capaces de provocar enfermedades gastrointestinales de consideración.

La estructura porosa y esponjosa del material retiene la humedad por horas, lo que hace prácticamente imposible que se seque por completo entre un uso y el siguiente.

esponja con bacterias Es indispensable cambiarla cada cierto tiempo, apenas pierda su composición. WEB

¿El microondas sirve para limpiarla?

Durante años circuló el consejo de colocar la esponja húmeda en el microondas durante uno o dos minutos para eliminar los gérmenes. Estudios de laboratorio realizados en Estados Unidos confirmaron que este tratamiento puede reducir de forma notable la cantidad de microorganismos presentes. Sin embargo, el propio Dr. Egert aclara que el calor no actúa de manera uniforme sobre todos los tipos de bacterias.

Los gérmenes más resistentes y aquellos que se escudan dentro de las llamadas biopelículas logran sobrevivir al tratamiento. A eso se suma que el calentamiento dentro del microondas suele ser desparejo: algunas zonas de la esponja alcanzan temperaturas elevadas mientras otras apenas se calientan.

y aquellos que se escudan dentro de las llamadas biopelículas A eso se suma que el dentro del microondas suele ser algunas zonas de la esponja alcanzan temperaturas elevadas mientras otras apenas se calientan. Existe también un riesgo práctico: si la esponja no está suficientemente húmeda o tiene partes metálicas, puede generar chispas o incluso incendiarse.

si la esponja no está suficientemente húmeda o tiene partes metálicas, puede generar o incluso El mayor problema, de todas formas, es lo que pasa después: si la esponja se deja mojada sobre la pileta tras el tratamiento, la proliferación bacteriana se reinicia casi de inmediato.

Qué alternativas pueden reemplazarla

Según el microbiólogo, lavar la esponja o el paño de cocina en lavarropas a al menos 60 grados con un detergente potente es considerablemente más eficaz. La combinación de temperatura, acción química del detergente y fricción mecánica del tambor logra eliminar bacterias y destruir biopelículas de un modo que el microondas no puede igualar.

De hecho, Egert recomienda lavar los paños de cocina con esta frecuencia y dejarlos secar completamente antes de volver a usarlos. En cuanto a qué elemento elegir para lavar la vajilla, en una comparación directa la esponja clásica resulta la peor opción higiénica. Los paños que se cuelgan tras cada uso y se lavan regularmente presentan cargas bacterianas significativamente más bajas.

con esta frecuencia y dejarlos antes de volver a usarlos. En cuanto a qué elemento elegir para lavar la vajilla, en una comparación directa la esponja clásica resulta la peor opción higiénica. Los paños que se cuelgan tras cada uso y se lavan regularmente presentan cargas bacterianas significativamente más bajas. Aún más recomendables son los cepillos para platos: sus cerdas duras retienen muy poca agua, se secan rápido y pueden limpiarse fácilmente en el lavavajillas.

esponja con bacterias WEB

Secar la vajilla después de usarla, lavarla regularmente y reemplazar las esponjas con mayor frecuencia son hábitos pequeños con un impacto grande en la salud del hogar.