Por qué la microfibra está dejando de utilizarse en la limpieza y cuáles son las alternativas más recomendadas

Limpieza. Aunque durante años fue la favorita para limpiar cualquier objeto y espacio, la microfibra genera preocupación por su impacto en el medio ambiente.

Más allá de los materiales, los especialistas también recomiendan modificar hábitos.

Durante mucho tiempo, los productos de microfibra parecían la solución perfecta: livianos, resistentes y extremadamente eficaces para la limpieza. Sin embargo, lo que parecía un avance tecnológico comenzó a generar dudas. En silencio, este material empezó a quedar bajo la lupa por un motivo que no se ve a simple vista, pero que preocupa cada vez más a especialistas.

El cambio no fue repentino, pero sí constante. A medida que surgieron investigaciones y estudios, se descubrió que detrás de sus beneficios se escondían efectos negativos que afectan directamente al medio ambiente. Hoy, muchas personas buscan reemplazos más responsables sin resignar calidad, lo que marca una nueva tendencia en consumo consciente.

uso de paños de microfibra Es indispensable que en la limpieza se evite el uso de suavizantes con estos paños. WEB Por qué la microfibra genera preocupación ambiental Las microfibras son fibras sintéticas extremadamente finas que se utilizan en múltiples productos, desde paños de limpieza hasta prendas deportivas. Según la Asociación Alemana de Fibras Químicas (IVC), los tejidos de microfibra se componen principalmente de fibras sintéticas como poliéster, poliamida (nylon) y poliacrilonitrilo.

Su estructura les permite ser altamente eficaces: repelen el agua, se secan rápido y atrapan suciedad con facilidad. Sin embargo, el problema comienza en su origen. Al derivar del petróleo, su producción implica un alto consumo de recursos y un impacto ambiental considerable.

A esto se suma un factor aún más preocupante: la liberación de microplásticos. Cada vez que estos materiales se lavan, desprenden pequeñas partículas invisibles que terminan en el agua. Un estudio realizado por la Universidad de Plymouth descubrió que casi 500.000 microfibras llegan a las aguas residuales procedentes de una sola carga de textiles de poliéster.