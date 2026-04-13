13 de abril de 2026 - 18:25

La planta de interior que es un hogar para garrapatas y otros insectos todo el año

Aunque parecen inofensivas y decorativas, algunas plantas de interior pueden convertirse en el refugio ideal para insectos no deseados como las garrapatas.

Es indispensable un cuidado continuo pero simple para mantener las plantas limpias.

Es indispensable un cuidado continuo pero simple para mantener las plantas limpias.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Las plantas de interior son una elección común para decorar y aportar frescura a los ambientes. Sin embargo, no todas son tan beneficiosas como parecen, especialmente cuando se trata de mantener el hogar libre de plagas. Dos opciones deben mantenerse limpias diariamente o lejos de ambientes interiores.

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Ciertas especies pueden generar condiciones perfectas para la proliferación de insectos, incluyendo garrapatas. Su estructura, ubicación y necesidades de riego pueden influir directamente en este problema silencioso.

planta de interior con insectos
Los insectos se instalan entre las hojas sin ser detectados.

Los insectos se instalan entre las hojas sin ser detectados.

Por qué los helechos y la hiedra son plantas que favorecen la aparición de garrapatas

  • Entre las especies más señaladas se encuentran los helechos, una planta muy popular en interiores por su aspecto frondoso y elegante. Sin embargo, su follaje denso y su capacidad para retener humedad los convierten en un entorno ideal para que las garrapatas encuentren refugio.

Estas condiciones generan un microclima húmedo y con poca luz, dos factores clave que estos parásitos necesitan para sobrevivir y reproducirse. Al mantenerse protegidas entre las hojas, pueden pasar desapercibidas durante mucho tiempo.

  • La hiedra, por su parte, también representa un riesgo similar. Su crecimiento en paredes, rincones o zonas con sombra favorece la acumulación de humedad, lo que atrae a distintos insectos.

En muchos casos, estas plantas suelen estar en contacto directo con paredes o ventanas, lo que facilita el ingreso de garrapatas desde el exterior hacia el interior del hogar.

planta de interior con insectos
Estas especies pueden actuar como puente entre el exterior y los espacios internos.

Estas especies pueden actuar como puente entre el exterior y los espacios internos.

Por qué estas plantas generan un ambiente ideal y cómo evitarlo

Las garrapatas necesitan condiciones muy específicas para sobrevivir: humedad constante, sombra y protección. Los helechos y la hiedra reúnen estas características casi de forma natural, especialmente cuando se encuentran en interiores con poca ventilación.

  • El riego frecuente, sumado a la acumulación de agua en el sustrato o en las hojas, contribuye a mantener ese ambiente húmedo que estos insectos aprovechan. Además, la falta de luz directa refuerza ese entorno favorable.
  • Para evitar problemas, el sitio de la Real Sociedad de Horticultura recomienda ubicar estas plantas en espacios bien ventilados y con buena iluminación. También es clave controlar la humedad, evitando excesos de riego y revisando periódicamente las hojas.
  • Otra medida importante es impedir el contacto directo con paredes, ventanas o superficies externas, ya que esto puede facilitar el ingreso de plagas desde el exterior.
planta de interior con insectos

Si bien los helechos y la hiedra son opciones decorativas muy elegidas, también pueden convertirse en un refugio para garrapatas si no se controlan adecuadamente.

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