Qué puedo hacer para revivir plantas secas que parecen completamente muertas

Una planta seca no siempre está muerta. A veces pierde hojas, se achicharra o parece completamente caída, pero todavía conserva vida en tallos o raíces. Por eso, antes de tirarla, conviene hacer una revisión rápida y aplicar un rescate con agua, poda y sombra .

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La clave es detectar si queda tejido vivo. Si todo está marrón, quebradizo y las raíces están secas o podridas, probablemente no haya recuperación. Pero si aparece algo verde, firme o flexible, todavía hay margen.

La prueba más simple es raspar apenas un tallo con la uña o una tijera limpia. Si debajo aparece color verde o húmedo , la planta sigue viva.

Si el interior está marrón, seco y se quiebra fácil, esa parte está muerta. Conviene repetir la prueba más cerca de la base, porque algunas plantas pierden la parte superior pero sobreviven desde abajo.

Sacá la planta de la maceta con cuidado. Las raíces sanas suelen verse firmes, claras o beige. Las raíces podridas aparecen negras, blandas o con olor desagradable.

Si hay raíces vivas, la planta puede recuperarse. Si todas están secas como hilo o completamente podridas, será muy difícil salvarla.

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Paso a paso para intentar revivirla

Retirá hojas secas y tallos muertos con tijera limpia.

No fertilices todavía: una planta estresada puede quemarse con abono.

Si la tierra está completamente seca, regá despacio hasta que salga agua por abajo.

Si el sustrato no absorbe, sumergí la maceta en un balde con agua durante 20 o 30 minutos.

Dejá escurrir bien para que no quede encharcada.

Colocala en luz indirecta, no al sol fuerte.

Esperá varios días antes de volver a regar.

Recién cuando aparezcan brotes nuevos, considerá fertilizar suave.

Qué no hay que hacer

El error más común es regar todos los días por desesperación. Si las raíces están débiles, el exceso de agua puede terminar de pudrirlas.

También conviene evitar el sol directo, los cambios bruscos de maceta y los fertilizantes fuertes. En etapa de rescate, la planta necesita estabilidad.