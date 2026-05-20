7 árboles frutales cuyas raíces no dañan el piso de tu patio, perfectos para espacios pequeños

Tener árboles frutales en un patio chico es posible, pero no cualquier especie sirve. Para evitar problemas con pisos, cañerías o paredes, conviene elegir frutales de crecimiento compacto , variedades enanas o ejemplares en maceta.

Por Redacción Por Las Redes

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La aclaración es importante: ningún árbol debe plantarse pegado a una construcción. Incluso los frutales menos agresivos necesitan espacio, buen drenaje y mantenimiento.

El kumquat , también conocido como quinoto, es uno de los cítricos más prácticos para patios chicos. Crece lento, puede mantenerse en maceta y produce frutos pequeños muy decorativos.

Necesita buena luz, riego moderado y un recipiente con drenaje. En maceta, sus raíces quedan controladas y es menos probable que afecte pisos.

2. Limonero enano

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Un limonero enano o limonero Meyer puede funcionar muy bien en patios, terrazas o balcones grandes. Es productivo y no necesita convertirse en un árbol enorme.

La clave es usar una maceta profunda, sustrato liviano y poda suave para mantenerlo equilibrado. No conviene plantarlo pegado a muros.

3. Granado enano

El granado enano es resistente, ornamental y apto para espacios reducidos. Tiene flores llamativas y frutos pequeños, aunque su producción dependerá del sol y los cuidados.

Puede crecer en suelo o maceta, pero en patios con piso conviene contenerlo en recipiente grande para evitar expansión radicular.

4. Higuera enana

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La higuera debe elegirse con cuidado, porque las variedades grandes sí pueden ser problemáticas. En cambio, las versiones compactas o cultivadas en maceta permiten controlar mejor el crecimiento.

Es una opción atractiva por su resistencia y bajo mantenimiento, pero siempre conviene ubicarla lejos de cañerías y estructuras sensibles.

5. Manzano enano

Los manzanos enanos se desarrollan sobre portainjertos que limitan su tamaño. La Royal Horticultural Society explica que el portainjerto ayuda a controlar el vigor del árbol.

En patios chicos, conviene buscar ejemplares aptos para maceta o formas compactas, como espaldaderas o árboles columnares.

6. Peral enano

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El peral enano puede cultivarse en espacios pequeños si se elige el portainjerto adecuado y se controla con poda.

Necesita sol, buen drenaje y, según la variedad, otro peral compatible cerca para mejorar la polinización. En maceta, requiere riego más atento.

7. Cerezo enano

El cerezo enano es otra alternativa para patios cuando se eligen variedades compactas. También puede cultivarse en recipientes grandes.

Hay que protegerlo del viento fuerte y ubicarlo donde reciba buena luz. Como otros frutales, no debe plantarse pegado a veredas finas o desagües.

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