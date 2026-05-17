Una bolsa negra atada al tronco del árbol: por qué se recomienda conocer su curioso significado

Caminar por una plaza, parque o calle arbolada y encontrar una bolsa negra rodeando el tronco de un árbol puede generar confusión. Para algunos parece un objeto abandonado, mientras que otros creen que forma parte de trabajos de jardinería. Sin embargo, existe una advertencia importante relacionada con una plaga capaz de provocar problemas de salud bastante serios.

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Es indispensable conocer que estas bolsas suelen colocarse cuando el árbol está afectado por la oruga procesionaria del pino o del roble, insectos conocidos científicamente como Thaumetopoea pityocampa y Thaumetopoea processionea. Estos animales representan un riesgo creciente en distintas regiones debido a sus pelos urticantes, capaces de provocar irritaciones severas tanto en humanos como en animales domésticos.

Es indispensable no tocar el árbol cuando la bolsa permanece atada a su tronco.

Por esa razón, la presencia de una bolsa negra en el tronco funciona también como una señal de advertencia para quienes circulan por la zona. Desde el sitio de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomiendan no acercarse demasiado a estos árboles, especialmente durante las épocas donde las orugas se encuentran más activas y existe mayor riesgo de dispersión de los pelos tóxicos.

Cuál es el riesgo que representan estas orugas para mascotas y niños

Uno de los principales motivos de preocupación tiene relación con las mascotas, especialmente los perros. Los animales suelen acercarse por curiosidad a los troncos o restos que encuentran en parques y jardines. El contacto con los pelos urticantes de la procesionaria puede causar lesiones extremadamente graves, sobre todo si el perro lame el suelo, la corteza o incluso las propias orugas.

especialmente los perros. Los animales suelen acercarse por curiosidad a los troncos o restos que encuentran en parques y jardines. El contacto con los de la procesionaria puede causar lesiones extremadamente graves, sobre todo si el perro lame el suelo, la corteza o incluso las propias orugas. Los niños también forman parte del grupo más vulnerable. Muchas veces sienten curiosidad por los bolsones presentes en las ramas o por las propias trampas instaladas en el tronco. Un simple contacto accidental puede derivar en picazón intensa, sarpullidos, irritación ocular o problemas respiratorios, especialmente en personas alérgicas.

Otro detalle importante es que los pelos urticantes pueden permanecer activos incluso después de que las orugas mueren. Esto significa que el riesgo no desaparece inmediatamente y puede continuar presente en la corteza, hojas secas o tierra cercana al árbol. Por eso, las tareas de control suelen realizarse siguiendo protocolos específicos para evitar la dispersión de partículas tóxicas.

bolsa negra en un árbol WEB

Las bolsas negras colocadas alrededor de los árboles cumplen una función mucho más importante de lo que parece a simple vista. Además de ayudar a controlar la plaga de la oruga procesionaria, actúan como una advertencia sanitaria para evitar el contacto accidental con insectos capaces de generar reacciones peligrosas.