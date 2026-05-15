15 de mayo de 2026 - 09:15

Si querés mantener las garrapatas alejadas de tu jardín, evita cultivar estas 4 plantas

En el jardín, evitar ciertas especies de plantas ayuda a mantener un entorno sano y seguro. Todos los detalles.

Estas plantas ayudan a alejar a las garrapatas del jardín.

Estas plantas ayudan a alejar a las garrapatas del jardín.

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Por Alejo Zanabria

El cuidado del jardín requiere atención a las plantas elegidas, ya que algunas facilitan la proliferación de garrapatas. En la práctica de la jardinería, seleccionar especies correctas es fundamental para la protección del espacio verde. Consultar guías sobre plantas que no atraen parásitos es una herramienta útil para mantener el jardín limpio, seguro y libre de garrapatas.

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Cómo ciertas plantas crean un ambiente propicio para garrapatas

Algunas especies generan sombra constante y retienen humedad, creando un microclima perfecto para la supervivencia de parásitos.

El follaje denso también atrae roedores e insectos que sirven como huéspedes de garrapatas. Por lo tanto, incluso plantas decorativas pueden convertirse en un riesgo si no se controlan adecuadamente.

Jardinería
Estas plantas ayudan a alejar a las garrapatas del jardín.

Estas plantas ayudan a alejar a las garrapatas del jardín.

Cuatro plantas que conviene evitar en la jardinería

  • Helecho: hojas voluminosas que retienen humedad y atraen insectos.

  • Hiedra: cubre muros y vallas, ofreciendo refugio a roedores.

  • Limoncillo: crecimiento denso que mantiene el suelo húmedo, ideal para parásitos.

  • Banano ornamental: hojas anchas y base húmeda que favorecen larvas de garrapatas.

Evitar estas especies reduce significativamente la presencia de garrapatas en el jardín.

Plantas que repelen garrapatas y protegen el jardín

  • Lavanda: aroma que repele insectos y parásitos.

  • Romero: además de repelente natural, útil en la cocina.

  • Citronela: eficaz contra mosquitos y garrapatas.

  • Menta: olor intenso que dificulta la cercanía de parásitos y mejora la calidad del suelo.

Jardinería
Estas plantas ayudan a alejar a las garrapatas del jardín.

Estas plantas ayudan a alejar a las garrapatas del jardín.

Estos vegetales liberan compuestos volátiles que interfieren con el sentido del olfato de las garrapatas, dificultando su acceso al jardín.

Señales de infestación y prevención en jardinería

Reconocer los indicios tempranos evita problemas mayores:

  • Presencia constante de roedores o zarigüeyas cerca del jardín.

  • Mascotas que se rascan con frecuencia o presentan llagas.

  • Zonas con vegetación muy densa y poca luz solar.

  • Observación directa de garrapatas en hojas o paredes.

Jardinería
Estas plantas ayudan a alejar a las garrapatas del jardín.

Estas plantas ayudan a alejar a las garrapatas del jardín.

Un método práctico: pasar un paño blanco por la vegetación, ya que las garrapatas tienden a adherirse, facilitando su detección.

Mantener el jardín limpio, ventilado y con plantas adecuadas es clave para prevenir infestaciones y proteger la salud de todos.

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