28 de abril de 2026 - 18:25

Los grillos que cantan durante la noche en el jardín esconden un significado positivo en casa

Ese sonido en la noche, fácil de identificar, tiene una explicación concreta y positiva, ya que refleja condiciones favorables cerca de casa.

Durante la noche, su aparición puede interpretarse como una señal positiva.

Durante la noche, su aparición puede interpretarse como una señal positiva.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
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Escuchar grillos durante la noche es algo habitual en casas con patio, jardín o cercanía a espacios verdes. Para algunos, es un ruido de fondo casi imperceptible; para otros, una señal clara de que algo ocurre en el entorno. Lo cierto es que su presencia no es aleatoria.

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Desde la biología, los grillos eligen cuidadosamente dónde instalarse. No aparecen en cualquier lugar, sino en espacios que reúnen ciertas condiciones necesarias para su desarrollo. Por eso, oírlos con frecuencia puede decir más del ambiente de lo que parece a simple vista.

grillos en el jardín
Su aparición suele reflejar condiciones ambientales favorables alrededor del hogar.

Su aparición suele reflejar condiciones ambientales favorables alrededor del hogar.

Qué revela la presencia de grillos en el entorno de casa

Especialistas en entomología explican que estos insectos buscan ambientes donde puedan encontrar refugio, alimento y condiciones adecuadas de humedad. En ese sentido, su presencia suele estar asociada a entornos relativamente equilibrados.

Los grillos tienden a instalarse en jardines con vegetación, donde pueden esconderse y protegerse. También necesitan materia orgánica para alimentarse, como restos de plantas, semillas o pequeños hongos, lo que indica que el suelo mantiene cierta actividad natural.

Otro factor clave es la humedad

Prefieren espacios frescos o con cierta retención de agua, lo que favorece su supervivencia. Por eso, su aparición también puede estar vinculada a zonas donde el riego es frecuente o donde el ambiente no es excesivamente seco.

grillos en el jardín
Su presencia responde más a condiciones ambientales que a una plaga.

Su presencia responde más a condiciones ambientales que a una plaga.

Por qué cantan de noche y qué tener en cuenta si aparecen

  • El característico sonido de los grillos tiene una función específica. Es producido por los machos mediante un proceso llamado estridulación, que consiste en frotar sus alas para atraer pareja y marcar territorio.
  • La razón por la que este canto se intensifica durante la noche está relacionada con el comportamiento natural de la especie. En ese momento hay menos depredadores, el aire es más fresco y húmedo, y el silencio facilita la propagación del sonido.
  • Un dato curioso es que el ritmo del canto varía según la temperatura: cuanto más cálido es el ambiente, más rápido suenan. Por eso, en algunos casos se los considera una referencia natural para estimar el clima.

En cuanto a su presencia, no suelen representar un problema

De hecho, eliminarlos no siempre es necesario. Lo recomendable es evitar el uso excesivo de pesticidas, ya que pueden alterar el equilibrio del entorno.

grillos en el jardín

El canto de los grillos durante la noche no solo forma parte del paisaje sonoro natural, sino que también puede interpretarse como un indicador del estado del entorno. Su presencia suele asociarse a espacios con vegetación, humedad y equilibrio ecológico.

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