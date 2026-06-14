14 de junio de 2026 - 18:25

Cómo quitar el maquillaje de las toallas al instante: 4 ingredientes evitan las manchas persistentes

Un error muy común al limpiarse el maquillaje puede dejar marcas difíciles de eliminar en las toallas, pero algunos ingredientes comunes ayudan a solucionarlo.

Cada ingrediente suele aplicarse directamente sobre la zona afectada con maquillaje antes del lavado habitual.

Cada ingrediente suele aplicarse directamente sobre la zona afectada con maquillaje antes del lavado habitual.

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IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Las manchas de maquillaje en las toallas suelen parecer inofensivas al principio. Sin embargo, cuando pasan varias horas sin tratamiento, pueden convertirse en marcas difíciles de quitar incluso después de varios lavados. Bases, labiales, correctores y máscaras de pestañas contienen aceites, ceras y pigmentos que tienden a adherirse con fuerza a las fibras del algodón.

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El error más común es colocar la toalla en el lavarropas para resolver el problema. No obstante, la rapidez con la que se actúe puede marcar una enorme diferencia. De hecho, algunos ingredientes que suelen encontrarse dentro de casa pueden ayudar a evitar que la mancha se vuelva permanente.

maquillaje en toallas
La clave está en no esperar demasiado tiempo y tratar la mancha antes de que los pigmentos y aceites se adhieran por completo a las fibras del tejido.

La clave está en no esperar demasiado tiempo y tratar la mancha antes de que los pigmentos y aceites se adhieran por completo a las fibras del tejido.

Cuál es el producto más recomendado para eliminar el maquillaje de las toallas

Entre las soluciones caseras más utilizadas aparece el jabón líquido para platos transparente. Aunque fue diseñado para eliminar restos de grasa en elementos de cocina, sus propiedades también resultan útiles para combatir muchos componentes presentes en los cosméticos.

La explicación es sencilla

La mayoría de los maquillajes contiene aceites, ceras y sustancias grasas que facilitan su fijación sobre la piel. Cuando esos componentes entran en contacto con una toalla, pueden penetrar rápidamente en las fibras. El jabón para platos ayuda a descomponer esas sustancias antes de que queden adheridas de forma permanente.

Para obtener mejores resultados, desde Good Housekeeping aconsejan actuar apenas aparece la mancha.

  1. El primer paso consiste en enjuagar la zona con agua fría.
  2. Luego se aplican unas gotas de jabón directamente sobre el área afectada.
  3. A continuación, se puede frotar suavemente la tela o utilizar un cepillo de cerdas suaves para ayudar a que el producto penetre entre las fibras.
  4. Después de dejar actuar el jabón durante unos minutos, la toalla debe enjuagarse nuevamente y pasar por un ciclo de lavado siguiendo las recomendaciones indicadas en la etiqueta del fabricante.
maquillaje en toallas
Conviene evitar el uso inmediato de agua caliente sobre la mancha fresca.

Conviene evitar el uso inmediato de agua caliente sobre la mancha fresca.

Los otros tres ingredientes que pueden potenciar la limpieza

Aunque el jabón para platos suele ser suficiente en muchos casos, algunos tipos de maquillaje necesitan un refuerzo adicional. Por eso existen otros ingredientes domésticos que pueden ayudar a mejorar el resultado.

Uno de ellos es el bicarbonato de sodio

Cuando se mezcla con el jabón líquido forma una pasta que actúa como un abrasivo suave. Esta combinación puede ser especialmente útil para manchas de base o productos que dejaron una capa más densa sobre el tejido.

Otra alternativa es el agua micelar

Este producto, conocido por su uso en rutinas de cuidado facial, también puede servir para tratar manchas provocadas por maquillajes resistentes al agua. Aplicarla antes del lavado ayuda a desprender parte de los pigmentos que suelen aferrarse con mayor intensidad a las fibras.

El alcohol isopropílico completa la lista

Su capacidad para disolver sustancias cerosas lo convierte en una opción eficaz para manchas de labiales o cosméticos con una alta concentración de pigmentos.

maquillaje en toallas

Las manchas de maquillaje en las toallas no tienen por qué convertirse en un problema permanente. Estos cuatro ingredientes continúan siendo una de las opciones más efectivas para actuar rápidamente sobre bases, correctores y otros cosméticos.

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