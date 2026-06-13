Las sábanas viejas de casa suelen quedar olvidadas en el placard cuando se rompen, se manchan o pierden suavidad. Pero antes de tirarlas, pueden tener una segunda vida como organizadores , bolsas de tela, fundas simples o paños resistentes para distintas tareas de la casa.

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Si están en pésimo estado, no te preocupes: existen manualidades caseras que les pueden dar una segunda vida, además de que te permiten ahorrar mucho dinero mientras cuidás el medio ambiente.

Otra opción de gran impacto social es la creación de bolsos ecológicos hechos con la tela de tus sábanas viejas. Esta iniciativa ayuda directamente a reducir la presencia de bolsas de plástico, contribuyendo de forma creativa al cuidado del ecosistema.

Dependiendo de cómo realices la manualidad, la tela de sábana puede ser sumamente resistente y aguantar mucho peso por largo tiempo. Es una solución práctica, económica y con estilo para las compras del día a día , transformando un desecho en un objeto de uso cotidiano.

Si tenés sábanas viejas, tenés un tesoro en casa 2 trucos para ahorrar un dineral (2)

Una de las formas más originales de reutilizar estas telas es transformarlas en colchonetas caseras . Son perfectas para que tus hijos jueguen o para que tus mascotas descansen con total comodidad.

Además, por su ligereza, son ideales para transportar en viajes largos. Incluso, esta manualidad te brinda la posibilidad de iniciar un negocio creativo propio.

Si tenés sábanas viejas, tenés un tesoro en casa 2 trucos para ahorrar un dineral (3)

Por otro lado, si buscás algo para las vacaciones, podés crear una alfombra portátil para la playa. Solo necesitás colocar sujetadores en las cuatro esquinas para evitar ensuciarte con la arena y disfrutar del sol sin preocupaciones.

Reciclar no solo mejora la estética de tu hogar al eliminar el desorden, sino que también protege los espacios naturales de la basura acumulada. Con estos simples pasos, podés pasar de tener "trapos viejos" a contar con productos familiares novedosos y útiles.