Qué significa que no toleres el desorden, según la psicología

Cuando el desorden visual se convierte en incomodidad física, no es solo una cuestión de gustos. La psicología, la salud y la cien c ia vienen estudiando este fenómeno con lupa y las respuestas pueden ayudar a terminar de definir la personalidad de cada uno o entender a un familiar o amigo.

Hay personas que no pueden comenzar el día si la cama no está perfectamente tendida. O que se sienten inquietas si los platos quedan sucios, los cables están a la vista o los libros no están alineados. A simple vista puede parecer solo una preferencia por el orden, pero cuando el desorden genera malestar físico o irritabilidad, estamos ante algo más complejo.