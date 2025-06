El truco con papel aluminio que elimina la grasa de las ollas sin esfuerzo

¿Te pasó alguna vez que después de cocinar una comida rica, la parte difícil fue limpiar las ollas? La grasa pegada es una de las tareas más fastidiosas en la limpieza del hogar. Y por más que frotes, parece que no sale nunca. Por suerte, hay trucos caseros que pueden hacerte la vida más fácil.

Este truco no solo es eficaz, sino que además no daña tus utensilios. A diferencia de las esponjas metálicas, el papel aluminio no raya las superficies y es ideal para usar en ollas, sartenes o bandejas. Un método práctico y accesible que puede aplicarse a diario en la rutina del hogar.