Cómo limpiar los rieles de una ventana y hacer que vuelva a correr suave sin trabarse

Los rieles de una ventana suelen acumular tierra, polvo, pelusas, insectos y humedad. Con el tiempo, esa suciedad hace que la hoja corra mal, se trabe o haga ruido al abrir y cerrar. Antes de pensar que la ventana está rota, conviene hacer una limpieza profunda. Muchas veces el problema no es la estructura, sino los residuos acumulados en el canal.