22 de julio de 2026 - 20:00

Los cocineros coinciden: "Para que los huevos no se peguen no hace falta que la sartén tenga aceite o sea antiadherente, necesitan calor"

Durante años se creyó que la clave estaba en utilizar abundante aceite, especialistas en cocina explican el verdadero secreto para que los huevos no se peguen.

huevos fritos
Por Redacción Por Las Redes

Freír los huevos sin que se pegue a la sartén es uno de los desafíos más comunes en la cocina, especialmente cuando se utilizan utensilios de acero inoxidable o hierro sin revestimiento antiadherente. Sin embargo, existe un método que permite lograrlo utilizando apenas unas gotas de aceite y controlando correctamente la temperatura.

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El fenómeno físico que evita que el huevo se pegue

La explicación se encuentra en el llamado efecto Leidenfrost, un fenómeno físico que ocurre cuando un líquido entra en contacto con una superficie mucho más caliente que su punto de ebullición.

En ese momento, el líquido genera una fina capa de vapor que actúa como una barrera entre la superficie metálica y el alimento. Esa película evita el contacto directo con la sartén y permite que el huevo se cocine de forma uniforme sin adherirse.

Por este motivo, el resultado no depende tanto del tipo de sartén, sino de alcanzar la temperatura correcta antes de comenzar la cocción.

El método que ya utilizaban muchas abuelas

Mucho antes de que existieran las sartenes antiadherentes, muchas personas ya conocían la importancia de la temperatura.

Un truco muy utilizado consistía en colocar un pequeño trozo de pan o un corcho dentro del aceite caliente. Si alrededor se formaban numerosas burbujas, significaba que el aceite había alcanzado el punto ideal para incorporar el huevo.

Aunque en aquella época se empleaba una mayor cantidad de aceite, hoy se sabe que el factor determinante no era la grasa, sino el calor de la sartén.

Paso a paso para freír un huevo sin que se pegue

1. Calentar la sartén

Colocar la sartén completamente vacía sobre fuego medio y dejarla calentar entre dos y tres minutos. Durante este paso no se debe agregar aceite ni ningún otro ingrediente.

2. Comprobar la temperatura

Agregar una pequeña gota de agua sobre la superficie.

Si la gota se transforma en una esfera que se desliza rápidamente por la sartén sin evaporarse de inmediato, significa que se alcanzó la temperatura adecuada y se produjo el efecto Leidenfrost.

3. Incorporar una mínima cantidad de aceite

Añadir apenas unas gotas de aceite vegetal y distribuirlas por toda la superficie con ayuda de un papel de cocina. El objetivo es formar una película muy fina, sin exceso de grasa.

4. Cocinar el huevo

Romper el huevo en un recipiente y luego volcarlo cuidadosamente sobre la sartén caliente.

Gracias a la temperatura alcanzada, la clara comenzará a cocinarse sin adherirse al metal.

5. Esperar la cocción

Dejar cocinar entre dos y tres minutos, o hasta que la clara esté completamente firme y la yema alcance el punto deseado.

No es necesario mover el huevo durante la cocción.

6. Retirar y servir

Deslizar una espátula por debajo del huevo y retirarlo con cuidado para conservar la yema intacta. Servir inmediatamente.

Un método que funciona con casi cualquier sartén

La principal ventaja de esta técnica es que puede aplicarse en sartenes de acero inoxidable, hierro o cualquier otro material, incluso si no poseen revestimiento antiadherente.

Además, al requerir solo unas gotas de aceite, permite preparar huevos fritos o a la plancha con una menor cantidad de grasa, sin resignar sabor ni textura.

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