Por qué conviene guardar los billetes y tarjetas envueltos en papel aluminio y qué riesgo evita

La idea surge de la popularización de los pagos sin contacto y la tecnología NFC, integrada hoy en casi todas las tarjetas de débito y crédito. Basta con acercar la tarjeta a un lector, sin siquiera sacarla de la cartera, para autorizar pequeñas cantidades. Ante eso, algunas personas intentan envolver billetes y tarjetas en papel aluminio .

Esta idea aprovecha un principio físico conocido desde hace más de un siglo: la jaula de Faraday. Un material conductor que envuelve completamente un objeto puede bloquear buena parte de las ondas electromagnéticas externas , impidiendo que los lectores RFID alcancen el chip de la tarjeta y completen la lectura remota.

El aluminio, al ser un buen conductor eléctrico, genera corrientes que desvían la señal en lugar de dejarla pasar, lo que hace que el chip sea prácticamente invisible mientras la tarjeta permanezca envuelta. El papel de aluminio crea un efecto parcial de jaula de Faraday: la capa metálica conductora interrumpe los campos electromagnéticos cuando está correctamente envuelta alrededor de objetos con RFID, y puede bloquear las señales de 13.56 MHz que usan los pagos sin contacto y los pasaportes.

En pruebas concretas, envolver una sola tarjeta directa y completamente en aluminio suele hacerla ilegible o mucho más difícil de escanear a distancias normales. El problema es que la efectividad depende casi por completo de un factor: que la cobertura sea total y consistente. Ahí es donde el sistema empieza a fallar en la práctica.

Para que el truco sea práctico, deben cumplirse dos condiciones específicas: la hoja debe envolver el papel o fajo de billetes por todos los lados, sin dejar zonas expuestas, y debe reemplazarse cuando se desgaste o se rompa, perdiendo su continuidad metálica. Una hoja mal doblada o demasiado fina en algunas partes reduce significativamente la eficacia de la pantalla, anulando su propósito.

Especialistas en tecnología RFID coinciden en ese punto: incluso una pequeña brecha puede dejar pasar suficiente señal. En el uso cotidiano, el papel rara vez queda envuelto de manera ajustada y pareja: puede doblarse, arrugarse o rasgarse levemente, y esas pequeñas imperfecciones importan. Si alguna parte de la tarjeta queda expuesta, incluso solo los bordes, la señal todavía puede conectarse. No hace falta una abertura grande para que el sistema falle.

Por qué el consejo se asocia tanto con el efectivo

La conexión con los billetes y las tarjetas, más que con la física del dinero en sí, radica en la forma en que la mayoría de la gente organiza sus carteras: los billetes y las tarjetas sin contacto casi siempre terminan en el mismo compartimento, enrollados o apilados, y envolver todo el fajo en una sola hoja de papel se convierte en una manera práctica de proteger todo lo que se lleva encima, sin tener que manipular cada tarjeta por separado.

WEB

El papel aluminio sí bloquea parte de la señal RFID: eso está confirmado por estudios y especialistas en tecnología. Lo que no hace es garantizar una protección total, porque su eficacia depende enteramente de que la cobertura sea completa, ajustada y esté en buen estado, algo difícil de sostener en el uso diario de una billetera.