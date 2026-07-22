Estudios revelan que las generaciones más jóvenes envejecen más rápido y podrían tener mayor riesgo de cáncer antes de los 50 años

El aumento de los casos de cáncer en personas menores de 50 años continúa preocupando a la comunidad científica. Aunque las causas todavía no están completamente definidas, nuevos estudios sugieren que el envejecimiento biológico acelerado podría ser uno de los factores que ayudan a explicar esta tendencia.

Por Redacción Por Las Redes

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El estudio, publicado en la revista científica Nature Medicine, encontró que las generaciones más jóvenes presentan una edad biológica superior a la de sus predecesores cuando tenían la misma edad, un fenómeno que refleja un mayor desgaste del organismo a nivel celular y molecular.

Aunque el envejecimiento trae desafíos, la experiencia actúa al instante.

A diferencia de la edad cronológica, que corresponde a la cantidad de años transcurridos desde el nacimiento, la edad biológica mide el estado real del organismo.

Este indicador tiene en cuenta el deterioro que experimentan las células, los tejidos y distintos sistemas del cuerpo como consecuencia de factores genéticos, ambientales y del estilo de vida.

Una persona puede tener 40 años de edad cronológica , pero presentar un organismo que biológicamente funcione como el de alguien varios años mayor.

Qué descubrió la investigación

Los investigadores compararon distintas generaciones y observaron una tendencia clara. Las personas nacidas entre 1965 y 1974 mostraron un envejecimiento biológico más acelerado que quienes nacieron entre 1950 y 1954.

Del mismo modo, quienes nacieron entre 1990 y 1999 presentaron una edad biológica superior respecto de las personas nacidas entre 1965 y 1969 cuando fueron evaluadas a edades similares.

Según los autores, estos resultados indican que algunos adultos jóvenes podrían estar experimentando cambios biológicos asociados al envejecimiento antes de lo esperado.

Este avance representa un nuevo paso en el estudio del envejecimiento humano. WEB

La posible relación con el aumento del cáncer

Los especialistas consideran que este envejecimiento acelerado podría contribuir al incremento de tumores diagnosticados antes de los 50 años. En las últimas tres décadas, los casos de cáncer de aparición temprana crecieron de manera sostenida en distintas regiones del mundo.

Un informe publicado por el British Medical Journal (BMJ) estimó que, desde 1990, los nuevos diagnósticos de cáncer en menores de 50 años aumentaron un 79% a nivel global.

Además, el Sistema Europeo de Información sobre el Cáncer (ECIS) registró alrededor de 13.800 diagnósticos de cáncer infantil y adolescente en 27 países de la Unión Europea durante 2022.

Si bien el nuevo estudio no demuestra una relación directa de causa y efecto entre el envejecimiento biológico y el desarrollo del cáncer, aporta evidencia de una asociación que ahora deberá investigarse con mayor profundidad.

Estos cambios en la piel suelen asociarse al envejecimiento natural. WEB

Los factores que podrían acelerar el envejecimiento

Los científicos sostienen que múltiples factores podrían influir en este proceso.

Entre las hipótesis más estudiadas aparecen:

Alimentación rica en productos ultraprocesados.

Consumo frecuente de alcohol.

Obesidad.

Tabaquismo.

Sedentarismo.

Exposición a contaminantes ambientales y microplásticos.

Estrés crónico y otros factores relacionados con el estilo de vida.

Todos ellos podrían favorecer procesos inflamatorios y alteraciones metabólicas que aceleran el deterioro del organismo.

Los datos invitan a reflexionar sobre la calidad de las relaciones. WEB

Por qué este estudio es diferente

Los investigadores destacan que el trabajo no se centró únicamente en analizar células tumorales.

En cambio, evaluó el envejecimiento del organismo en su conjunto, observando cambios biológicos generales que podrían predisponer al desarrollo de enfermedades antes de la vejez.

Este enfoque permite comprender mejor cómo el estado general del cuerpo puede influir en el riesgo de padecer distintos tipos de cáncer y otras enfermedades crónicas.

Aún quedan muchas preguntas por responder

Los especialistas coinciden en que todavía no es posible afirmar que el envejecimiento biológico acelerado provoque cáncer. El próximo desafío será determinar si estos cambios son una causa directa del desarrollo de tumores o si tanto el envejecimiento prematuro como el cáncer comparten factores de riesgo comunes.