Las personas que leen primero el final de un libro han sido objeto de burlas durante décadas, luego los psicólogos lo probaron y les dieron la razón

Para la mayoría de las personas, leer un libro implica seguir la historia desde la primera hasta la última página. Sin embargo, existe un grupo de lectores que prefiere conocer el desenlace antes de avanzar con el resto del relato. Lejos de tratarse solo de una curiosidad, esta costumbre fue analizada por psicólogos y especialistas.

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Los investigadores realizaron tres experimentos con 819 estudiantes utilizando doce cuentos de autores como Antón Chéjov y Agatha Christie, además de escritores contemporáneos.

Algunos participantes leyeron las historias tal como fueron escritas, mientras que otros recibieron previamente un breve texto que revelaba el final.

Contra lo que muchos podrían imaginar, quienes conocían el desenlace calificaron las historias como más agradables . El resultado se repitió incluso en relatos de misterio y cuentos con giros inesperados, donde el suspenso suele ser uno de los principales atractivos.

Según los especialistas, conocer el final reduce parte del esfuerzo mental que implica seguir una historia.

Cuando una persona comienza un libro sin saber qué ocurrirá, su cerebro trabaja constantemente intentando anticipar acontecimientos, interpretar pistas y comprender el papel de cada personaje. Ese proceso exige atención y recursos cognitivos.

En cambio, si el desenlace ya es conocido, el lector puede concentrarse en otros aspectos, como la calidad de la escritura, los diálogos, el desarrollo de los personajes o la construcción de la trama.

Diversas investigaciones en psicología sostienen que el cerebro suele experimentar mayor placer cuando procesa la información con mayor facilidad, un fenómeno conocido como fluidez cognitiva.

El momento en que aparece el spoiler también es importante

Los investigadores realizaron una tercera prueba en la que el desenlace era revelado a mitad del relato.

En ese caso, los resultados fueron diferentes. Los participantes disfrutaron menos de la lectura, lo que sugiere que el efecto positivo solo aparece cuando el lector conoce el final antes de comenzar la historia y no cuando la sorpresa se rompe una vez que ya está inmerso en la trama.

No todos los lectores reaccionan igual

A pesar de estos hallazgos, otros estudios posteriores obtuvieron resultados distintos.

Una investigación realizada en la Universidad VU de Ámsterdam con cerca de 400 estudiantes encontró que los cuentos cuyo final había sido revelado previamente recibieron peores calificaciones en aspectos como el suspenso, la emoción y el atractivo general.

Además, otro estudio con 368 participantes mostró que la personalidad también influye en la experiencia. Las personas que prefieren comprender rápidamente una historia suelen disfrutar más cuando conocen el desenlace de antemano, mientras que quienes buscan dejarse sorprender valoran mucho más descubrir el final durante la lectura.

¿Vale la pena leer la última página primero?

Las investigaciones muestran que no existe una única forma correcta de disfrutar un libro.

Para algunos lectores, conocer el final permite apreciar mejor los detalles del camino hasta llegar a ese desenlace. Para otros, la incertidumbre forma parte esencial del placer de leer y revelar el final anticipadamente reduce la emoción.