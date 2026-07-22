22 de julio de 2026 - 19:35

Construyeron una casa subterránea con 4.000 botellas de plástico recicladas y barro alrededor de tres árboles

Una casa subterránea construida con 4.000 botellas recicladas se convirtió en una innovación de arquitectura sostenible al integrarse con el paisaje.

La construcción de la casa intenta formar parte del paisaje natural.

La construcción de la casa intenta formar parte del paisaje natural.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

En un terreno rocoso que durante años parecía poco apropiado para construir, un proyecto de arquitectura encontró una solución que desafía las viviendas tradicionales. En lugar de eliminar la vegetación para levantar una casa convencional, sus diseñadores decidieron aprovechar la forma natural del lugar y construir alrededor de tres grandes árboles.

Leé además

oro puro que va a la basura: 8 ideas para reutilizar un viejo ventilador y convertirlo en objetos decorativos para la casa

Oro puro que va a la basura: 8 ideas para reutilizar un viejo ventilador y convertirlo en objetos decorativos para la casa

Por Ignacio Alvarado
Los dos estilos presentan un cambio en la economía y sobre todo una estética contemporánea.

Las rejas de hierro tienen reemplazo: los dos estilos que dominan los frentes de casa en 2026

Por Lucas Vasquez

El resultado fue Chuzhi, una vivienda subterránea que se integra con el terreno y utiliza materiales reciclados. Su estructura aprovecha unas 4.000 botellas de plástico desechadas, combinadas con tierra y escombros, para crear un espacio que permanece parcialmente oculto bajo la vegetación.

El proyecto pretende integrarse con el paisaje.

El proyecto pretende integrarse con el paisaje.

Una casa construida alrededor de tres árboles

Chuzhi se encuentra en la comunidad cerrada Sanctity Ferme, en Shoolagiri, India, sobre un terreno caracterizado por una topografía rocosa, árboles de gran tamaño y una vegetación densa. Estas condiciones habían convertido algunas parcelas periféricas en espacios poco atractivos para la construcción tradicional.

  • El proyecto tomó una dirección diferente. En vez de despejar el terreno, la vivienda fue diseñada alrededor de tres grandes tamarindos, buscando conservar la vegetación existente y reducir el impacto de la construcción sobre el ecosistema.
  • La estructura tiene una forma inspirada en un remolino, que es precisamente lo que significa el nombre Chuzhi en malayalam. Sus muros se desarrollan alrededor de los árboles y se prolongan hacia arriba hasta formar el techo.

De esta manera, la vivienda queda integrada en el paisaje, mientras las áreas superiores mantienen la presencia de los árboles y la vegetación que ya existía en el lugar.

Qué papel cumplen las 4.000 botellas recicladas

Uno de los elementos más llamativos de esta casa es el uso de aproximadamente 4.000 botellas de plástico desechadas. El material forma parte de una estructura prefabricada de vigas compuestas con tierra y escombros.

La propuesta demuestra cómo determinados residuos pueden incorporarse a proyectos de construcción cuando existe un diseño adecuado. En este caso, las botellas forman parte de una arquitectura que busca reducir el impacto visual de la vivienda y aprovechar un terreno considerado difícil para edificar.

La estructura se desarrolla como una serie de espacios conectados que se adaptan a la forma del terreno. Los muros comienzan en la base y se curvan progresivamente hasta convertirse en parte del techo.

La idea de construir también significa intervenir lo menos posible.

La idea de construir también significa intervenir lo menos posible.

Una vivienda que busca desaparecer en el paisaje

La principal característica de Chuzhi es su intención de pasar desapercibida. Mientras muchas viviendas buscan destacar por su tamaño o por sus vistas panorámicas, este proyecto propone una relación diferente con el entorno.

La construcción aprovecha las condiciones existentes para crear una residencia que parece surgir del terreno rocoso y rodear los árboles como una estructura orgánica. Desde determinados puntos, la casa puede confundirse con el paisaje y la vegetación que la rodea.

La propuesta plantea una pregunta sobre el futuro de la arquitectura en terrenos considerados difíciles. En lugar de modificar completamente el lugar para adaptarlo a una vivienda, Chuzhi busca adaptar la vivienda al terreno.

El resultado es una casa de dos habitaciones que combina arquitectura subterránea, materiales reciclados y diseño minimalista, mientras conserva los árboles y buena parte del ecosistema existente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Su fácil instalación también se impone en la remodelación de casa.

Adiós a los techos de PVC en casa: un material, más económico, ligero y duradero es la tendencia en 2026

Por Lucas Vasquez
Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, encantó con su video en las redes. Gentileza Instagram.

Así es la casa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en Lyon, Francia: influencia romana y con un lago propio

Este truco hará que tus mandarinas se conviertan en mermelada.

No tires las mandarinas que no vas a comer, tenes un tesoro para tu casa: expertos la usan para la limpieza en época de invierno

La casa de Claudio Villafañe se destaca por su calidez y minimalismo. 

Así es la casa de Claudia Villafañe: minimalismo, tonos cálidos y decoración moderna