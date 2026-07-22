Construyeron una casa subterránea con 4.000 botellas de plástico recicladas y barro alrededor de tres árboles

En un terreno rocoso que durante años parecía poco apropiado para construir, un proyecto de arquitectura encontró una solución que desafía las viviendas tradicionales. En lugar de eliminar la vegetación para levantar una casa convencional , sus diseñadores decidieron aprovechar la forma natural del lugar y construir alrededor de tres grandes árboles.

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El resultado fue Chuzhi , una vivienda subterránea que se integra con el terreno y utiliza materiales reciclados. Su estructura aprovecha unas 4.000 botellas de plástico desechadas, combinadas con tierra y escombros, para crear un espacio que permanece parcialmente oculto bajo la vegetación.

Chuzhi se encuentra en la comunidad cerrada Sanctity Ferme , en Shoolagiri, India, sobre un terreno caracterizado por una topografía rocosa, árboles de gran tamaño y una vegetación densa. Estas condiciones habían convertido algunas parcelas periféricas en espacios poco atractivos para la construcción tradicional.

De esta manera, la vivienda queda integrada en el paisaje, mientras las áreas superiores mantienen la presencia de los árboles y la vegetación que ya existía en el lugar.

Uno de los elementos más llamativos de esta casa es el uso de aproximadamente 4.000 botellas de plástico desechadas. El material forma parte de una estructura prefabricada de vigas compuestas con tierra y escombros.

La propuesta demuestra cómo determinados residuos pueden incorporarse a proyectos de construcción cuando existe un diseño adecuado. En este caso, las botellas forman parte de una arquitectura que busca reducir el impacto visual de la vivienda y aprovechar un terreno considerado difícil para edificar.

La estructura se desarrolla como una serie de espacios conectados que se adaptan a la forma del terreno. Los muros comienzan en la base y se curvan progresivamente hasta convertirse en parte del techo.

La idea de construir también significa intervenir lo menos posible. WEB

Una vivienda que busca desaparecer en el paisaje

La principal característica de Chuzhi es su intención de pasar desapercibida. Mientras muchas viviendas buscan destacar por su tamaño o por sus vistas panorámicas, este proyecto propone una relación diferente con el entorno.

La construcción aprovecha las condiciones existentes para crear una residencia que parece surgir del terreno rocoso y rodear los árboles como una estructura orgánica. Desde determinados puntos, la casa puede confundirse con el paisaje y la vegetación que la rodea.

La propuesta plantea una pregunta sobre el futuro de la arquitectura en terrenos considerados difíciles. En lugar de modificar completamente el lugar para adaptarlo a una vivienda, Chuzhi busca adaptar la vivienda al terreno.

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El resultado es una casa de dos habitaciones que combina arquitectura subterránea, materiales reciclados y diseño minimalista, mientras conserva los árboles y buena parte del ecosistema existente.