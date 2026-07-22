22 de julio de 2026 - 19:00

Así es la casa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en Lyon, Francia: influencia romana y con un lago propio

La propiedad combina lujo, confort y una estética elegante con guiños clásicos. Cuenta amplios ventanales, materiales nobles y espacios para el descanso.

Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, encantó con su video en las redes. Gentileza Instagram.
Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, encantó con su video en las redes. Gentileza Instagram.

Foto:

Por Redacción Espectáculos

La casa que comparten Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico en Francia combina lujo, confort y una cuidada propuesta arquitectónica que aprovecha al máximo el entorno natural. Ubicada frente a un lago, la propiedad se caracteriza por una decoración de líneas contemporáneas con detalles inspirados en la arquitectura romana, creando un equilibrio entre elegancia y calidez.

Leé además

Se incendió la famosa “Casa de Dragon Ball” de Mar del Plata.

Se incendió la famosa "Casa de Dragon Ball" de Mar del Plata e investigan el hecho: el video

Por Redacción Policiales
La casa de Claudio Villafañe se destaca por su calidez y minimalismo. 

Así es la casa de Claudia Villafañe: minimalismo, tonos cálidos y decoración moderna

Por Daniela Leiva

A través de las publicaciones que la empresaria comparte en sus redes sociales, es posible conocer algunos de los espacios más destacados de la vivienda, donde predominan los materiales nobles, los tonos neutros y grandes ventanales que conectan el interior con el paisaje.

Un balcón con vistas privilegiadas al lago

Uno de los sectores más llamativos de la propiedad es el amplio balcón con vista panorámica al lago y a la ciudad.

Las barandas de vidrio permiten disfrutar del paisaje sin obstáculos visuales, mientras que el mobiliario de exterior, de diseño minimalista y colores neutros, acompaña la estética general sin restarle protagonismo al entorno.

El techo revestido en madera aporta calidez al ambiente y crea un interesante contraste con las líneas modernas de la construcción, reforzando una estética elegante y atemporal.

Una decoración que combina lo clásico y lo contemporáneo

El diseño de la vivienda apuesta por una fusión entre elementos clásicos y modernos.

En distintos espacios pueden verse detalles inspirados en la arquitectura romana, como macetas de estilo tradicional y terminaciones que evocan construcciones históricas, integrados con muebles de líneas simples, materiales actuales y una distribución funcional.

La abundante luz natural, que ingresa gracias a los grandes ventanales, potencia la sensación de amplitud y resalta una paleta dominada por blancos, grises, beige y tonos madera.

Espacios pensados para el descanso

La vivienda fue concebida para ofrecer comodidad tanto en el interior como en los espacios exteriores.

Los sillones amplios y confortables invitan al descanso, mientras que cada ambiente mantiene una conexión permanente con el paisaje que rodea la propiedad.

En ese entorno, la pareja también disfruta de la compañía de sus dos bulldogs franceses, que suelen aparecer en distintas postales compartidas desde la casa.

Un patio con acceso al lago

La planta baja exterior continúa la misma propuesta estética.

Las baldosas de gran formato delimitan un patio que conduce hacia el lago, generando un espacio ideal para relajarse y disfrutar del paisaje. La presencia de materiales como la piedra y la madera, junto con elementos decorativos de inspiración clásica, aportan personalidad sin perder el estilo contemporáneo que caracteriza a toda la vivienda.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La vicegobernadora Hebe Casado en sesión del Senado provincial.

Cambia Mendoza salvó a Hebe Casado de afrontar un juicio político por el conflicto diplomático con Francia

Por Martín Fernández Russo
La edición 41 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se realizará entre el 5 y 15 de noviembre de 2026 en la ciudad costera.

Mar del Plata anuncia su 41° Festival de Cine con homenajes y un gran concierto

Por Redacción Espectáculos
La mamá de Gaspi lo recordó con un emotivo mensaje.

La mamá de Gaspi lo recordó con un emotivo mensaje a un mes de su muerte: "Fuiste mi luz y sendero"

Por Redacción Espectáculos
a pedido del publico vuelve la comedia no te enamores de nadie: donde comprar las entradas

A pedido del público vuelve la comedia "No te enamores de nadie": dónde comprar las entradas

Por Redacción Espectáculos