Así es la casa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en Lyon, Francia: influencia romana y con un lago propio

La casa que comparten Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico en Francia combina lujo, confort y una cuidada propuesta arquitectónica que aprovecha al máximo el entorno natural. Ubicada frente a un lago, la propiedad se caracteriza por una decoración de líneas contemporáneas con detalles inspirados en la arquitectura romana, creando un equilibrio entre elegancia y calidez .

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A través de las publicaciones que la empresaria comparte en sus redes sociales, es posible conocer algunos de los espacios más destacados de la vivienda , donde predominan los materiales nobles, los tonos neutros y grandes ventanales que conectan el interior con el paisaje.

Uno de los sectores más llamativos de la propiedad es el amplio balcón con vista panorámica al lago y a la ciudad.

Las barandas de vidrio permiten disfrutar del paisaje sin obstáculos visuales , mientras que el mobiliario de exterior, de diseño minimalista y colores neutros, acompaña la estética general sin restarle protagonismo al entorno.

El techo revestido en madera aporta calidez al ambiente y crea un interesante contraste con las líneas modernas de la construcción, reforzando una estética elegante y atemporal.

Una decoración que combina lo clásico y lo contemporáneo

El diseño de la vivienda apuesta por una fusión entre elementos clásicos y modernos.

En distintos espacios pueden verse detalles inspirados en la arquitectura romana, como macetas de estilo tradicional y terminaciones que evocan construcciones históricas, integrados con muebles de líneas simples, materiales actuales y una distribución funcional.

La abundante luz natural, que ingresa gracias a los grandes ventanales, potencia la sensación de amplitud y resalta una paleta dominada por blancos, grises, beige y tonos madera.

Espacios pensados para el descanso

La vivienda fue concebida para ofrecer comodidad tanto en el interior como en los espacios exteriores.

Los sillones amplios y confortables invitan al descanso, mientras que cada ambiente mantiene una conexión permanente con el paisaje que rodea la propiedad.

En ese entorno, la pareja también disfruta de la compañía de sus dos bulldogs franceses, que suelen aparecer en distintas postales compartidas desde la casa.

Un patio con acceso al lago

La planta baja exterior continúa la misma propuesta estética.

Las baldosas de gran formato delimitan un patio que conduce hacia el lago, generando un espacio ideal para relajarse y disfrutar del paisaje. La presencia de materiales como la piedra y la madera, junto con elementos decorativos de inspiración clásica, aportan personalidad sin perder el estilo contemporáneo que caracteriza a toda la vivienda.