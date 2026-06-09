Un récord más para la era Scaloni: Nicolás Tagliafico entra en la historia grande de la Selección

El defensor Nicolás Tagliafico, actualmente en el Olimpique Lyonnais y surgido en el Club Atlético Banfield con un paso destacado por Club Atlético Independiente , alcanzó un nuevo hito en la Selección Argentina : se convirtió en el lateral izquierdo con más partidos disputados en la historia del equipo nacional.

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El futbolista de 33 años llegó a las 76 presencias en el amistoso ante Honduras , encuentro en el que la Argentina de Lionel Scaloni se impuso por 2 a 0.

Un récord que cambia la historia del lateral izquierdo argentino. Hasta entonces, el registro pertenecía a Juan Pablo Sorín, quien había acumulado 75 partidos entre 1995 y 2006 , incluyendo dos participaciones mundialistas.

Con esta nueva marca, Tagliafico pasó a liderar en soledad un rubro históricamente competitivo dentro de la Selección.

Islandia, un partido para seguir ampliando la marca

El lateral izquierdo podría tener acción esta noche ante Islandia, donde extenderá aún más su récord y continuará consolidando su presencia en el ciclo de Scaloni.

Un recorrido que comenzó en el ascenso y terminó en la elite mundial. Es que Tagliafico inició su carrera profesional en Banfield, donde disputó 90 partidos, antes de consolidarse en Independiente, club en el que fue capitán y campeón de la Copa Sudamericana 2017.

Su rendimiento lo llevó a Europa, donde jugó cinco temporadas en el AFC Ajax y posteriormente recaló en el Olympique de Lyon, donde continúa su carrera.

image Lionel Messi en la previa al duelo amistoso frente a Islandia. Gentileza.

Un ciclo marcado por continuidad y protagonismo

Debut con Sampaoli, consolidación con Scaloni y presencia en tres Mundiales. Su debut en la Selección mayor llegó en 2017 bajo la conducción de Jorge Sampaoli, en un amistoso ante Brasil disputado en Australia.

Desde entonces, se convirtió en una pieza constante del ciclo de Lionel Scaloni, alternando en el puesto pero sosteniendo un rol de importancia en todas las competiciones.

Fue titular en Rusia 2018, campeón en Qatar 2022 y se prepara para disputar su tercer Mundial consecutivo.

Un futbolista clave en la era de los títulos

Participación activa en la reconstrucción de la Selección campeona del mundo

Tagliafico formó parte de un proceso que incluyó la Copa América 2019, el título de la Copa América 2021, la Finalissima y la consagración en el Mundial de Qatar 2022, además de la Copa América 2024.

En distintos momentos del ciclo, alternó titularidad con otros jugadores como Marcos Acuña, pero siempre mantuvo un lugar relevante en la consideración del cuerpo técnico.