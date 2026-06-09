La millonaria oferta del Real Madrid por Julián Álvarez que no logró convencer al Atlético de Madrid

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La noticia fue confirmada por el propio club merengue a través de un comunicado oficial, en el que informó que la propuesta fue analizada por la entidad rojiblanca, que finalmente optó por rechazarla y remitirse a la cláusula de rescisión del futbolista.

En el comunicado difundido por Real Madrid, la institución explicó que la propuesta alcanzaba los 150 millones de euros por los derechos federativos del delantero argentino.

Sin embargo, Atlético de Madrid no mostró interés en abrir una negociació n. El atacante cordobés tiene contrato vigente hasta 2030 y, según medios españoles, su cláusula de salida rondaría los 500 millones de euros, una cifra muy alejada del monto ofrecido por el conjunto blanco.

El ex delantero de River se encuentra concentrado con la Selección Argentina de cara al debut del Mundial 2026.

La operación había comenzado a tomar fuerza en los días previos, especialmente después de que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anticipara públicamente que preparaba una oferta histórica para incorporar a una figura de primer nivel procedente de un rival de la Champions League.

La reacción del Atlético en las redes

La respuesta institucional no quedó únicamente en el rechazo de la propuesta.

Minutos después de conocerse el comunicado del Real Madrid, Atlético de Madrid reaccionó en sus redes sociales con un mensaje cargado de ironía. Primero compartió la publicación de su clásico rival acompañada por emojis de carcajadas y luego difundió un texto en tono burlón.

En ese mensaje, el club rojiblanco aseguró que nunca llegó a estudiar la oferta y negó haber agradecido formalmente la iniciativa. Además, aprovechó la ocasión para lanzar varias chicanas dirigidas a la entidad madridista y a su política de captación de jóvenes talentos.

La publicación rápidamente se viralizó entre los aficionados de ambos equipos y alimentó una rivalidad histórica que volvió a trasladarse fuera de los terrenos de juego.

Julián Alvarez Julián Alvarez y un trbajo especial en la Selección Argentina para llegar al Mundial 2026 en óptimas condiciones. Gentileza.

El presente de Julián en Madrid

Desde su llegada al Atlético en 2024, Julián Álvarez se convirtió en una pieza fundamental dentro del esquema de Diego Simeone.

Tras su exitoso paso por Manchester City, donde conquistó múltiples títulos y sumó experiencia en la élite europea, el delantero argentino mantuvo un alto nivel de rendimiento en el fútbol español. Sus cifras goleadoras y su protagonismo ofensivo lo transformaron en una de las referencias del equipo rojiblanco.

Ese crecimiento explica, en parte, el interés del Real Madrid por sumarlo a un proyecto que busca reforzarse con figuras consolidadas para afrontar una nueva temporada.

De River a figura mundial

La carrera de Álvarez tuvo una progresión constante desde sus inicios en River Plate. Allí se destacó como una de las grandes apariciones del fútbol argentino antes de dar el salto a Europa.

Su paso por Manchester City consolidó su proyección internacional, mientras que su rendimiento con la selección argentina terminó de elevar su cotización. Integrante del plantel campeón del mundo en Qatar 2022, el delantero también fue protagonista en varias de las conquistas recientes del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

A sus 26 años, acumula una extensa colección de títulos entre clubes y selección, además de un reconocimiento creciente dentro del mercado internacional.

Julián Álvarez Con un remate de penal, la Araña convirtió el primer gol para el Atlético en la goleada frente al Sevilla. Gentileza

Recuperación y mirada puesta en el Mundial

Mientras su nombre domina los titulares en Europa, Julián permanece concentrado con la selección argentina en la previa del Mundial 2026.

El atacante continúa recuperándose de un esguince de tobillo sufrido durante la última temporada y todavía trabaja para dejar atrás las molestias físicas. Desde el cuerpo técnico argentino señalaron que no existe urgencia por acelerar los plazos y que la prioridad es que llegue en óptimas condiciones al debut mundialista.

Por el momento, Lautaro Martínez ocupa su lugar en la formación titular, aunque la expectativa es que la Araña pueda volver a estar disponible a medida que avance la competencia.