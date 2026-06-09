Más que un amistoso: ante Islandia Lionel Scaloni evaluará cambios en la lista

La Selección Argentina continúa aceitando motores para llegar al Mundial 2026 con la máquina afilada. Por eso, el choque contra Islandia significa mucho más que un encuentro amistoso para el entrenador Lionel Scaloni , que probará a varios jugadores con el objetivo de saber si necesita cambios en la lista de convocados.

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El primer partido oficial ante Argelia ya aparece muy cerca en el horizonte del conjunto nacional, y por eso cada minuto de preparación es sumamente importante para el cuerpo técnico, que está apremiado por la situación física de algunos jugadores que son fundamentales para el andamiaje colectivo, pero que no están al 100%.

Después de haberlo advertido durante los últimos días de forma pública a la prensa, y en privado a los propios futbolistas, el entrenador exigirá este martes a aquellos que supuestamente están recuperados de sus lesiones, pero que deben comprobarlo con minutos de juego.

El primer caso es de Gonzalo Montiel, que sufrió un desgarro jugando para River Plate y desde ese momento quedó bajo un régimen particular para llegar en condiciones al debut. Con Nahuel Molina también tocado, Scaloni recibió el visto bueno para utilizarlo como titular , por lo que en las próximas horas atravesará su momento clave para asegurar su presencia en el Mundial. Los que esperan en caso de una recaída son Nicolás Capaldo y Agustín Giay.

Leandro Paredes tampoco se salvará de quedar bajo la lupa del DT. Este lunes fue exigido un poco más y respondió correctamente, por lo que se espera que ingrese algunos minutos para darle la tranquilidad a Scaloni de que está listo para aportar a la causa mundialista.

Hay otros dos nombres fuertes que están en la misma situación: Nicolás Paz y Lionel Messi. Ambos ya entrenan a la par del grupo desde hace algunos días, pero fueron reservados ante Honduras. La idea del cuerpo técnico es que tomen contacto con el balón frente a Islandia, pensando en sacar conclusiones respecto al estado actual de forma.

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Finalmente, hay dos futbolistas que no están en condiciones de jugar en el amistoso de este martes, pero que tienen su puesto asegurado para la competencia más exigente de todas. Se trata de Emiliano Martínez y Julián Álvarez. Mientras el arquero tendrá su día clave el viernes, cuando se saquen conclusiones de cómo sanó su hueso, Julián será llevado de a poco para no perderlo.

El portero del Aston Villa y el atacante del Atlético de Madrid son piezas demasiado importantes para el cuerpo técnico, por lo que son las únicas excepciones pensando en la lista definitiva de convocados. Aunque no estén bien para jugar, seguirán en el plantel hasta que recuperen la forma.