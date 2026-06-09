El partido que preocupa a la FIFA ¿Estados Unidos e Irán pueden enfrentarse en el Mundial 2026?

Un escenario estadístico muy probable para la fase de eliminación directa obligaría al comité organizador a desplegar un protocolo de seguridad sin precedentes en la historia.

El duelo más vigilado de 2026: por qué un cruce en Texas podría movilizar a la diplomacia mundial.

La expansión a 48 equipos en el Mundial 2026 ha generado una ruta de competencia donde el azar deportivo choca frontalmente con la geopolítica. Un cruce específico entre Estados Unidos vs Irán encendió las alarmas gubernamentales, marcando un hito de tensión antes del puntapié inicial.

Esta transición del torneo permite que equipos de diferentes confederaciones con relaciones diplomáticas complejas se encuentren prematuramente en las llaves eliminatorias. El diseño del calendario fijó una fecha y una sede que, de coincidir con los resultados deportivos previstos, colocarán el foco del mundo sobre un solo estadio en territorio estadounidense.

Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos a pocos días del Mundial 2026 Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos a pocos días del Mundial 2026

El posible enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán en Texas La probabilidad de que las selecciones de Estados Unidos e Irán se enfrenten en la etapa de eliminación directa es real y se daría si ambas terminan como segundas en sus respectivos grupos. Según el cuadro oficial, el escolta del Grupo D y el del Grupo G chocarían el viernes 3 de julio en Arlington, Texas. Este duelo se produciría en un clima de extrema tensión, agravado por denuncias de Irán sobre la falta de cooperación en la emisión de visas y apoyo logístico por parte del gobierno anfitrión.

La delegación iraní solicitó formalmente a la FIFA que sus partidos se celebren en México para evitar riesgos de seguridad en Estados Unidos. Sin embargo, el organismo internacional mantiene firme el calendario anunciado en diciembre, exigiendo que todos los equipos compitan en las sedes originales. La situación escaló tras declaraciones contradictorias de Donald Trump, quien dio la bienvenida al equipo pero advirtió sobre peligros de seguridad que obligarían a la selección a abandonar el país en 24 horas tras ciertos avisos.