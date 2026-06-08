Mundial 2026: Argelia lanzó una advertencia para Argentina antes del debut

La Selección de Argelia ya puso la mira en su estreno en el Mundial 2026 y, antes incluso de aterrizar en Estados Unidos, uno de sus jóvenes talentos lanzó un mensaje cargado de confianza de cara al choque frente a la Selección de Argentina . El conjunto africano, que integrará el Grupo J, debutará el próximo 16 de junio ante el vigente campeón del mundo en Kansas City.

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En la previa del viaje hacia Norteamérica, los futbolistas argelinos fueron recibidos por el presidente de su país, Abdelmadjid Tebboune . Tras el encuentro, varios integrantes del plantel hablaron con la prensa local y uno de los que más llamó la atención fue Ibrahim Maza.

El mediocampista ofensivo de Bayer Leverkusen se refirió al compromiso que abrirá la participación de Argelia en el certamen y destacó la importancia de enfrentar al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

¡ATERRIZÓ EL RIVAL DE LA SCALONETA EN EL DEBUT! Argelia ya está en tierras mundialistas y se prepara para encarar su estreno en la Copa del Mundo ante Argentina. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/vC7mmeeOMr

“Será un partido muy importante. Ar gentina provoca mucho dentro de la cancha, pero debemos mantener la calma y jugar con inteligencia”, señaló el futbolista de apenas 20 años.

Maza también reveló parte de la conversación mantenida con el mandatario argelino antes de emprender viaje hacia Estados Unidos. Según contó, Tebboune les transmitió un mensaje de aliento y optimismo para la Copa del Mundo.

Fue entonces cuando el joven volante dejó la frase más resonante de la jornada: “Le ganaremos a Messi, si Dios quiere”. La declaración rápidamente ganó repercusión por tratarse de la previa de un duelo ante el campeón vigente y uno de los máximos favoritos del torneo.

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Humildad y ambición en el plantel africano

Más moderado fue el discurso del capitán Aissa Mandi, quien reconoció la jerarquía del rival pero dejó en claro que Argelia no llega al Mundial únicamente para participar.

“Sabemos que Argentina es la campeona del mundo y que será un partido muy difícil. Tenemos humildad, pero también muchas ambiciones”, afirmó el defensor.

Mandi sostuvo además que el objetivo del grupo es competir al máximo nivel y representar de la mejor manera a su país. “Queremos que nuestros hinchas se sientan orgullosos cuando regresemos. Vamos a darlo todo para conseguir resultados importantes”, aseguró.

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Mahrez también se ilusiona

Otro de los referentes del seleccionado africano que habló tras arribar a territorio estadounidense fue Riyad Mahrez. El experimentado atacante evitó fijar metas concretas, aunque remarcó la responsabilidad que siente el plantel.

“Estamos aquí para intentar hacer algo que llene de orgullo a nuestras familias y a nuestro país. Eso es lo más importante para nosotros”, expresó.

La agenda de Argelia en el Mundial

Antes de medirse con Argentina, el equipo conducido por Vladimir Petkovic disputará un último amistoso frente a Bolivia como parte de su preparación final.

Después del debut ante la Albiceleste, los argelinos continuarán su recorrido en el Grupo J frente a Jordania, el 22 de junio en San Francisco. La fase inicial concluirá el 27 de junio contra Austria, nuevamente en Kansas City.

Mientras la cuenta regresiva avanza, en Argelia ya comenzaron a elevar la temperatura de un encuentro que promete ser uno de los más atractivos de la primera fecha del Mundial 2026.